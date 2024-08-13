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Танкисты группировки "Запад" уничтожили расчет БПЛА и пехоту ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024
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03:10 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/tankisty-1965829848.html
Танкисты группировки "Запад" уничтожили расчет БПЛА и пехоту ВСУ
Танкисты группировки "Запад" уничтожили расчет БПЛА и пехоту ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024
Танкисты группировки "Запад" уничтожили расчет БПЛА и пехоту ВСУ
Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили точку взлета с расчетом БПЛА украинских силовиков и пехоту... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T03:10
2024-08-13T03:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-90м
безопасность
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили точку взлета с расчетом БПЛА украинских силовиков и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-90М "Прорыв" уничтожил точку, где находился расчет БПЛА боевиков ВСУ, затем вторым и третьим точными выстрелами уничтожил живую силу ВСУ, пытавшуюся укрыться в блиндаже", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что о движении и работе ВСУ в этом районе сообщила разведка с воздуха. "За последнее время только у этого экипажа на счету несколько пулеметных точек, расчет БПЛА, автоматический гранатомет, танки, боевые машины пехоты. Каждый боевой выход приносит результат", - уточнили в минобороны.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html
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россия, вооруженные силы украины, т-90м, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Танкисты группировки "Запад" уничтожили расчет БПЛА и пехоту ВСУ

МО: танки Т-90М "Прорыв" уничтожили пехоту и точку взлета ВСУ с расчетом БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили точку взлета с расчетом БПЛА украинских силовиков и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Экипаж танка Т-90М "Прорыв" уничтожил точку, где находился расчет БПЛА боевиков ВСУ, затем вторым и третьим точными выстрелами уничтожил живую силу ВСУ, пытавшуюся укрыться в блиндаже", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что о движении и работе ВСУ в этом районе сообщила разведка с воздуха.
"За последнее время только у этого экипажа на счету несколько пулеметных точек, расчет БПЛА, автоматический гранатомет, танки, боевые машины пехоты. Каждый боевой выход приносит результат", - уточнили в минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-90МБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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