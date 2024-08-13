https://ria.ru/20240813/tankisty-1965829848.html

Танкисты группировки "Запад" уничтожили расчет БПЛА и пехоту ВСУ

Танкисты группировки "Запад" уничтожили расчет БПЛА и пехоту ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024

Танкисты группировки "Запад" уничтожили расчет БПЛА и пехоту ВСУ

Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили точку взлета с расчетом БПЛА украинских силовиков и пехоту... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T03:10

2024-08-13T03:10

2024-08-13T03:10

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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 1-ой гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили точку взлета с расчетом БПЛА украинских силовиков и пехоту ВСУ в зоне проведения спецоперации, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-90М "Прорыв" уничтожил точку, где находился расчет БПЛА боевиков ВСУ, затем вторым и третьим точными выстрелами уничтожил живую силу ВСУ, пытавшуюся укрыться в блиндаже", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что о движении и работе ВСУ в этом районе сообщила разведка с воздуха. "За последнее время только у этого экипажа на счету несколько пулеметных точек, расчет БПЛА, автоматический гранатомет, танки, боевые машины пехоты. Каждый боевой выход приносит результат", - уточнили в минобороны.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html

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россия, вооруженные силы украины, т-90м, безопасность, вооруженные силы рф