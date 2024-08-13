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Группировка "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:09 13.08.2024 (обновлено: 13:23 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/svo-1965902721.html
Группировка "Восток" улучшили положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 13.08.2024
Группировка "Восток" улучшили положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в зоне... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:09
2024-08-13T13:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во вторник Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-мм гаубицу М198 производства США, две 100-мм противотанковые пушки "Рапира" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 15-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
угледар
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Угледар, Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" улучшили положение по переднему краю

Минобороны: группировка войск "Восток" улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевой расчет 2Б16 "Нона-К" ведет стрельбу по позициям ВСУ
Боевой расчет 2Б16 Нона-К ведет стрельбу по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевой расчет 2Б16 "Нона-К" ведет стрельбу по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-мм гаубицу М198 производства США, две 100-мм противотанковые пушки "Рапира" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 15-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УгледарДонецкая Народная Республика
 
 
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