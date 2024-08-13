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Группировка "Восток" улучшили положение по переднему краю

Группировка "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 13.08.2024

Группировка "Восток" улучшили положение по переднему краю

Украинские формирования потеряли до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в зоне... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:09

2024-08-13T13:09

2024-08-13T13:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во вторник Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-мм гаубицу М198 производства США, две 100-мм противотанковые пушки "Рапира" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 15-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

угледар

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, донецкая народная республика