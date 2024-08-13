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Группировка "Восток" улучшили положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 13.08.2024
Группировка "Восток" улучшили положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в зоне... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:09
2024-08-13T13:09
2024-08-13T13:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
угледар
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило во вторник Минобороны РФ."ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-мм гаубицу М198 производства США, две 100-мм противотанковые пушки "Рапира" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 15-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Угледар, Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" улучшили положение по переднему краю
Минобороны: группировка войск "Восток" улучшили положение по переднему краю