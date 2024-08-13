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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 13.08.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила две контратаки, потери РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:07
2024-08-13T13:07
2024-08-13T13:21
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 470 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 22-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Новоегоровка, Дружелюбовка Харьковской области, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также войска "Запада" отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад противника."ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и три полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости.
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 470 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ
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"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 22-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Новоегоровка, Дружелюбовка Харьковской области, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также войска "Запада" отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад противника.
"ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и три полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.