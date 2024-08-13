Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 13.08.2024 (обновлено: 13:21 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/svo-1965902364.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 13.08.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила две контратаки, потери РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:07
2024-08-13T13:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_6340eb0513496a6e0eb5cb2022e74fb9.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 470 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 22-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Новоегоровка, Дружелюбовка Харьковской области, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также войска "Запада" отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад противника."ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и три полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_65662351a16d3ef725348d2cd8d1d1f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 470 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 22-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Новоегоровка, Дружелюбовка Харьковской области, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также войска "Запада" отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад противника.
"ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и три полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала