https://ria.ru/20240813/svo-1965902364.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 13.08.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила две контратаки, потери РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:07

2024-08-13T13:07

2024-08-13T13:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила две контратаки, потери противника составили до 470 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 22-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 110-й и 117-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Новоегоровка, Дружелюбовка Харьковской области, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также войска "Запада" отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад противника."ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и три полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика