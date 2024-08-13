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Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024
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13:05 13.08.2024 (обновлено: 13:19 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/svo-1965902113.html
Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ
Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024
Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отразила четыре контратаки, противник за сутки потерял до 635... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:05
2024-08-13T13:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отразила четыре контратаки, противник за сутки потерял до 635 военнослужащих, танк Abrams и БМП Bradley, сообщило во вторник Минобороны РФ."В течение суток нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 53-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 1-й танковой, 142-й пехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, подразделения группировки "Центр" в освободили населенный пункт Лисичное в ДНР, напомнили в МО РФ."Потери противника составили до 635 военнослужащих, танк Abrams производства США, боевая машина пехоты Bradley производства США, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ

Минобороны: группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отразила четыре контратаки, противник за сутки потерял до 635 военнослужащих, танк Abrams и БМП Bradley, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"В течение суток нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 53-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 1-й танковой, 142-й пехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, подразделения группировки "Центр" в освободили населенный пункт Лисичное в ДНР, напомнили в МО РФ.
"Потери противника составили до 635 военнослужащих, танк Abrams производства США, боевая машина пехоты Bradley производства США, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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