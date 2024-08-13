https://ria.ru/20240813/svo-1965902113.html

Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ

Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024

Группировка "Центр" отразила четыре контратаки ВСУ

Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отразила четыре контратаки, противник за сутки потерял до 635... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:05

2024-08-13T13:05

2024-08-13T13:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад и отразила четыре контратаки, противник за сутки потерял до 635 военнослужащих, танк Abrams и БМП Bradley, сообщило во вторник Минобороны РФ."В течение суток нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 53-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Дружба, Нелеповка, Розовка, Гродовка и Заветное Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 1-й танковой, 142-й пехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, подразделения группировки "Центр" в освободили населенный пункт Лисичное в ДНР, напомнили в МО РФ."Потери противника составили до 635 военнослужащих, танк Abrams производства США, боевая машина пехоты Bradley производства США, два автомобиля, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)