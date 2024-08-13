https://ria.ru/20240813/surgut-1965872461.html

Пациентам кардиодиспансера с сальмонеллезом в Сургуте оказывается помощь

Пациентам кардиодиспансера с сальмонеллезом в Сургуте оказывается помощь - РИА Новости, 13.08.2024

Пациентам кардиодиспансера с сальмонеллезом в Сургуте оказывается помощь

Заразившимся сальмонеллезом пациентам кардиологического диспансера оказывается вся необходимая помощь, в лечебном учреждении оперативно принимаются меры, чтобы... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:48

2024-08-13T10:48

2024-08-13T10:48

ханты-мансийский автономный округ

сургут

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ТЮМЕНЬ, 13 авг – РИА Новости. Заразившимся сальмонеллезом пациентам кардиологического диспансера оказывается вся необходимая помощь, в лечебном учреждении оперативно принимаются меры, чтобы продолжить работу в штатном режиме, заявила главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева. Одиннадцатого августа департамент здравоохранения Югры сообщил, что у 94 пациентов сургутского кардиоцентра выявлена острая кишечная инфекция. По данным на вторник, в инфекционном стационаре Сургутской областной клинической больницы продолжается лечение 82 пациентов. Ранее пресс-служба окружного департамента здравоохранения отмечала, что, предварительно, отравились пациенты продуктами питания, источник и возможные поставщики некачественной продукции устанавливаются. "Пациентов наблюдают врачи-инфекционисты и кардиологи. Работает два круглосуточных поста кардиологов, плюс в дневное время все необходимые вопросы решает и координирует опытный врач-кардиолог администратор. Кардиохирурги, реаниматологи-кардиологи и инфекционисты-реаниматологи из Сургутской окружной больницы совместно проводят обходы в отделениях и ведут пациентов, которые требуют особо пристального внимания", - рассказала Урванцева. Она добавила, что в состоянии пациентов есть положительная динамика, все необходимые препараты имеются. Урванцева подчеркнула, что находится на связи с пациентами, они в обязательном порядке получают необходимый объем медицинской помощи, оперативно решаются все вопросы, в том числе с помощью телемедицины, консультативных кардиологических дистанционных пунктов. По ее словам, врачи и медперсонал сделали все возможное, чтобы вовремя оказать помощь. По словам главврача, поликлиника и консультативно-диагностический центр работают в штатном режиме, экстренная помощь пациентам с болезнями системы кровообращения оказывается круглосуточно. Работа пищеблока приостановлена – питание пациенты получают из Сургутской окружной клинической больницы. Во всех отделениях и пищеблоке проводится тотальная дезинфекция, работают комиссии департамента здравоохранения и Роспотребнадзора. Главврач выразила надежду, что уже в ближайшее время работа кардиодиспансера выйдет на полную мощность. Ожидается, что плановая госпитализация возобновится на следующей неделе, после того как завершатся все контрольные мероприятия, и повторные бактериологические исследования будут проведены с отрицательным результатом. Следователи СУ СК России по Югре проводят процессуальную проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1951399545.html

https://ria.ru/20240503/fok-1943761803.html

сургут

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сургут, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)