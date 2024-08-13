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Пациентам кардиодиспансера с сальмонеллезом в Сургуте оказывается помощь - РИА Новости, 13.08.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:48 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/surgut-1965872461.html
Пациентам кардиодиспансера с сальмонеллезом в Сургуте оказывается помощь
Пациентам кардиодиспансера с сальмонеллезом в Сургуте оказывается помощь - РИА Новости, 13.08.2024
Пациентам кардиодиспансера с сальмонеллезом в Сургуте оказывается помощь
Заразившимся сальмонеллезом пациентам кардиологического диспансера оказывается вся необходимая помощь, в лечебном учреждении оперативно принимаются меры, чтобы... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:48
2024-08-13T10:48
ханты-мансийский автономный округ
сургут
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ТЮМЕНЬ, 13 авг – РИА Новости. Заразившимся сальмонеллезом пациентам кардиологического диспансера оказывается вся необходимая помощь, в лечебном учреждении оперативно принимаются меры, чтобы продолжить работу в штатном режиме, заявила главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева. Одиннадцатого августа департамент здравоохранения Югры сообщил, что у 94 пациентов сургутского кардиоцентра выявлена острая кишечная инфекция. По данным на вторник, в инфекционном стационаре Сургутской областной клинической больницы продолжается лечение 82 пациентов. Ранее пресс-служба окружного департамента здравоохранения отмечала, что, предварительно, отравились пациенты продуктами питания, источник и возможные поставщики некачественной продукции устанавливаются. "Пациентов наблюдают врачи-инфекционисты и кардиологи. Работает два круглосуточных поста кардиологов, плюс в дневное время все необходимые вопросы решает и координирует опытный врач-кардиолог администратор. Кардиохирурги, реаниматологи-кардиологи и инфекционисты-реаниматологи из Сургутской окружной больницы совместно проводят обходы в отделениях и ведут пациентов, которые требуют особо пристального внимания", - рассказала Урванцева. Она добавила, что в состоянии пациентов есть положительная динамика, все необходимые препараты имеются. Урванцева подчеркнула, что находится на связи с пациентами, они в обязательном порядке получают необходимый объем медицинской помощи, оперативно решаются все вопросы, в том числе с помощью телемедицины, консультативных кардиологических дистанционных пунктов. По ее словам, врачи и медперсонал сделали все возможное, чтобы вовремя оказать помощь. По словам главврача, поликлиника и консультативно-диагностический центр работают в штатном режиме, экстренная помощь пациентам с болезнями системы кровообращения оказывается круглосуточно. Работа пищеблока приостановлена – питание пациенты получают из Сургутской окружной клинической больницы. Во всех отделениях и пищеблоке проводится тотальная дезинфекция, работают комиссии департамента здравоохранения и Роспотребнадзора. Главврач выразила надежду, что уже в ближайшее время работа кардиодиспансера выйдет на полную мощность. Ожидается, что плановая госпитализация возобновится на следующей неделе, после того как завершатся все контрольные мероприятия, и повторные бактериологические исследования будут проведены с отрицательным результатом. Следователи СУ СК России по Югре проводят процессуальную проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
https://ria.ru/20240607/sotrudnichestvo-1951399545.html
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сургут, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургут, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Пациентам кардиодиспансера с сальмонеллезом в Сургуте оказывается помощь

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра несет капельницу
Медсестра несет капельницу - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра несет капельницу
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ТЮМЕНЬ, 13 авг – РИА Новости. Заразившимся сальмонеллезом пациентам кардиологического диспансера оказывается вся необходимая помощь, в лечебном учреждении оперативно принимаются меры, чтобы продолжить работу в штатном режиме, заявила главный врач Окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева.
Одиннадцатого августа департамент здравоохранения Югры сообщил, что у 94 пациентов сургутского кардиоцентра выявлена острая кишечная инфекция. По данным на вторник, в инфекционном стационаре Сургутской областной клинической больницы продолжается лечение 82 пациентов. Ранее пресс-служба окружного департамента здравоохранения отмечала, что, предварительно, отравились пациенты продуктами питания, источник и возможные поставщики некачественной продукции устанавливаются.
Генеральный директор Фонда развития Югры Роман Колупаев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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"Пациентов наблюдают врачи-инфекционисты и кардиологи. Работает два круглосуточных поста кардиологов, плюс в дневное время все необходимые вопросы решает и координирует опытный врач-кардиолог администратор. Кардиохирурги, реаниматологи-кардиологи и инфекционисты-реаниматологи из Сургутской окружной больницы совместно проводят обходы в отделениях и ведут пациентов, которые требуют особо пристального внимания", - рассказала Урванцева.
Она добавила, что в состоянии пациентов есть положительная динамика, все необходимые препараты имеются.
Урванцева подчеркнула, что находится на связи с пациентами, они в обязательном порядке получают необходимый объем медицинской помощи, оперативно решаются все вопросы, в том числе с помощью телемедицины, консультативных кардиологических дистанционных пунктов. По ее словам, врачи и медперсонал сделали все возможное, чтобы вовремя оказать помощь.
По словам главврача, поликлиника и консультативно-диагностический центр работают в штатном режиме, экстренная помощь пациентам с болезнями системы кровообращения оказывается круглосуточно. Работа пищеблока приостановлена – питание пациенты получают из Сургутской окружной клинической больницы. Во всех отделениях и пищеблоке проводится тотальная дезинфекция, работают комиссии департамента здравоохранения и Роспотребнадзора.
Главврач выразила надежду, что уже в ближайшее время работа кардиодиспансера выйдет на полную мощность. Ожидается, что плановая госпитализация возобновится на следующей неделе, после того как завершатся все контрольные мероприятия, и повторные бактериологические исследования будут проведены с отрицательным результатом.
Следователи СУ СК России по Югре проводят процессуальную проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Презентация проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в рамках рабочего визита губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой в Донецкую народную республику - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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