https://ria.ru/20240813/sud-1965941322.html
Суд 19 сентября рассмотрит иск о банкротстве супруга "королевы марафонов"
Суд 19 сентября рассмотрит иск о банкротстве супруга "королевы марафонов" - РИА Новости, 13.08.2024
Суд 19 сентября рассмотрит иск о банкротстве супруга "королевы марафонов"
Арбитражный суд Ярославской области 19 сентября рассмотрит заявление о признании банкротом супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:52
2024-08-13T14:52
2024-08-13T14:52
происшествия
ярославская область
алексей блиновский
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Ярославской области 19 сентября рассмотрит заявление о признании банкротом супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского. "Принять заявление к производству. Назначить заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 19 сентября", - сказано в карточке дела. Иск о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан поступил в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллионов рублей. Изначально суд оставил заявление без движения, но теперь принял к рассмотрению. Находящийся в зоне СВО Блиновский объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.
https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963457962.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ярославская область, алексей блиновский, сбербанк россии
Происшествия, Ярославская область, Алексей Блиновский, Сбербанк России
Суд 19 сентября рассмотрит иск о банкротстве супруга "королевы марафонов"
Суд 19 сентября рассмотрит заявление о банкротстве Алексея Блиновского
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Ярославской области 19 сентября рассмотрит заявление о признании банкротом супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского.
«
"Принять заявление к производству. Назначить заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 19 сентября", - сказано в карточке дела.
Иск о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан поступил в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллионов рублей. Изначально суд оставил заявление без движения, но теперь принял к рассмотрению.
Находящийся в зоне СВО Блиновский объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.