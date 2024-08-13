https://ria.ru/20240813/sud-1965941322.html

Суд 19 сентября рассмотрит иск о банкротстве супруга "королевы марафонов"

Суд 19 сентября рассмотрит иск о банкротстве супруга "королевы марафонов" - РИА Новости, 13.08.2024

Суд 19 сентября рассмотрит иск о банкротстве супруга "королевы марафонов"

Арбитражный суд Ярославской области 19 сентября рассмотрит заявление о признании банкротом супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:52

2024-08-13T14:52

2024-08-13T14:52

происшествия

ярославская область

алексей блиновский

сбербанк россии

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Ярославской области 19 сентября рассмотрит заявление о признании банкротом супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского. "Принять заявление к производству. Назначить заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 19 сентября", - сказано в карточке дела. Иск о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан поступил в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллионов рублей. Изначально суд оставил заявление без движения, но теперь принял к рассмотрению. Находящийся в зоне СВО Блиновский объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела. Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.

https://ria.ru/20240801/blinovskaya-1963457962.html

ярославская область

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происшествия, ярославская область, алексей блиновский, сбербанк россии