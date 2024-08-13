https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1965943198.html
Российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении
Российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении - РИА Новости, 13.08.2024
Российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении
Российские войска ведут успешные бои на покровском направлении в районе Гродовки в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:58
2024-08-13T14:58
2024-08-13T14:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские войска ведут успешные бои на покровском направлении в районе Гродовки в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. "На покровском направлении у нас идут бои в районе Гродовки достаточно успешные… Освободили Лисичное, и большая часть Ивановки находится тоже под нашим контролем", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
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донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении
Российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении в районе Гродовки