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Российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:58 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1965943198.html
Российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении
Российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении - РИА Новости, 13.08.2024
Российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении
Российские войска ведут успешные бои на покровском направлении в районе Гродовки в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:58
2024-08-13T14:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские войска ведут успешные бои на покровском направлении в районе Гродовки в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. "На покровском направлении у нас идут бои в районе Гродовки достаточно успешные… Освободили Лисичное, и большая часть Ивановки находится тоже под нашим контролем", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении

Российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении в районе Гродовки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские войска ведут успешные бои на покровском направлении в районе Гродовки в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский.
"На покровском направлении у нас идут бои в районе Гродовки достаточно успешные… Освободили Лисичное, и большая часть Ивановки находится тоже под нашим контролем", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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