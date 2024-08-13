https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1965943198.html

Российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении

Российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении - РИА Новости, 13.08.2024

Российские войска ведут успешные бои на Покровском направлении

Российские войска ведут успешные бои на покровском направлении в районе Гродовки в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:58

2024-08-13T14:58

2024-08-13T14:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские войска ведут успешные бои на покровском направлении в районе Гродовки в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. "На покровском направлении у нас идут бои в районе Гродовки достаточно успешные… Освободили Лисичное, и большая часть Ивановки находится тоже под нашим контролем", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, безопасность