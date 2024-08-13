https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1965912465.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.08.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.08.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:44
2024-08-13T15:44
2024-08-13T15:44
инфографика
россия
украина
спецоперация
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 13 августа 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отбили шесть контратак ВСУ на Купянском и Авдеевском направлениях. Поражены 146 районов скопления живой силы и техники противника, пять складов боеприпасов. Уничтожен истребитель Су-27 на аэродроме базирования. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8, авиабомбу Hammer, четыре снаряда HIMARS и 52 беспилотника, в том числе 19 вне зоны СВО.Параллельно военные продолжили отражать попытку вторжения противника на территорию Курской области. Подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы отразили атаку соединений ВСУ. Противник потерял до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевую машину пехоты, 43 бронемашины, 31 автомобиль, пусковую установку реактивной системы залпового огня и гаубицу.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 638 самолетов, 279 вертолетов, 29823 беспилотника, 569 зенитных ракетных комплексов, 1400 реактивных систем залпового огня, 17046 танков и других бронемашин, 13198 орудий полевой артиллерии и 24686 единиц автомобильной техники.
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луганская народная республика
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россия, украина, спецоперация, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Спецоперация, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 13 августа 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения отбили шесть контратак ВСУ на Купянском и Авдеевском направлениях. Поражены 146 районов скопления живой силы и техники противника, пять складов боеприпасов. Уничтожен истребитель Су-27 на аэродроме базирования. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8, авиабомбу Hammer, четыре снаряда HIMARS и 52 беспилотника, в том числе 19 вне зоны СВО.
Параллельно военные продолжили отражать попытку вторжения противника на территорию Курской области. Подразделения группировки войск "Север" и подошедшие резервы отразили атаку соединений ВСУ. Противник потерял до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевую машину пехоты, 43 бронемашины, 31 автомобиль, пусковую установку реактивной системы залпового огня и гаубицу.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 638 самолетов, 279 вертолетов, 29823 беспилотника, 569 зенитных ракетных комплексов, 1400 реактивных систем залпового огня, 17046 танков и других бронемашин, 13198 орудий полевой артиллерии и 24686 единиц автомобильной техники.