https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1965902511.html

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 13.08.2024

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:09

2024-08-13T13:09

2024-08-13T13:21

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малые Проходы, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, волчанск, россия, вооруженные силы рф