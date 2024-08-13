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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 13.08.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:09
2024-08-13T13:09
2024-08-13T13:21
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малые Проходы, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Россия, Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий группировки "Север"