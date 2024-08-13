Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 13.08.2024 (обновлено: 13:21 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1965902511.html
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 13.08.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:09
2024-08-13T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
волчанск
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818035510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af7c1d1e620c013a2c0b47c043ea7597.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке."Подразделения группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малые Проходы, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818035510_65:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_c6e34994fa43e5a19c29a0c9ecf12f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, волчанск, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Россия, Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий группировки "Север"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных в зоне действий российской группировки "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ в сводке.
"Подразделения группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малые Проходы, Старица и Волчанские Хутора Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВолчанскРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала