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Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском
Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском - РИА Новости, 13.08.2024
Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском
ВС РФ уничтожили высокоточным боеприпасом пункт управления ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T07:33
2024-08-13T07:33
2024-08-13T07:33
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили высокоточным боеприпасом пункт управления ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По данным агентурных источников, украинские боевики разместили пункт управления в одном из частных домовладений Куриловки. По указанному адресу была проведена доразведка. После подтверждения данных в ночное время суток высокоточным боеприпасом было нанесено огневое поражение", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, пункт управления вместе с личным составом противника был уничтожен.
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Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском
Марочко: ВС России уничтожили пункт управления ВСУ на Купянском направлении