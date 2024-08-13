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Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1965842678.html
Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском
Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском - РИА Новости, 13.08.2024
Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском
ВС РФ уничтожили высокоточным боеприпасом пункт управления ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T07:33
2024-08-13T07:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
безопасность
россия
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили высокоточным боеприпасом пункт управления ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По данным агентурных источников, украинские боевики разместили пункт управления в одном из частных домовладений Куриловки. По указанному адресу была проведена доразведка. После подтверждения данных в ночное время суток высокоточным боеприпасом было нанесено огневое поражение", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, пункт управления вместе с личным составом противника был уничтожен.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность, Россия
Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском

Марочко: ВС России уничтожили пункт управления ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили высокоточным боеприпасом пункт управления ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"По данным агентурных источников, украинские боевики разместили пункт управления в одном из частных домовладений Куриловки. По указанному адресу была проведена доразведка. После подтверждения данных в ночное время суток высокоточным боеприпасом было нанесено огневое поражение", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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06:35
Со слов эксперта, пункт управления вместе с личным составом противника был уничтожен.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаБезопасностьРоссия
 
 
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