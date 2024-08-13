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Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском

Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском - РИА Новости, 13.08.2024

Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ под Купянском

ВС РФ уничтожили высокоточным боеприпасом пункт управления ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T07:33

2024-08-13T07:33

2024-08-13T07:33

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луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили высокоточным боеприпасом пункт управления ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По данным агентурных источников, украинские боевики разместили пункт управления в одном из частных домовладений Куриловки. По указанному адресу была проведена доразведка. После подтверждения данных в ночное время суток высокоточным боеприпасом было нанесено огневое поражение", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, пункт управления вместе с личным составом противника был уничтожен.

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, безопасность, россия