https://ria.ru/20240813/sotrudnichestvo-1965948801.html

Глава Татарстана и премьер-министр Малайзии обсудили вопросы сотрудничества

Глава Татарстана и премьер-министр Малайзии обсудили вопросы сотрудничества - РИА Новости, 13.08.2024

Глава Татарстана и премьер-министр Малайзии обсудили вопросы сотрудничества

Татарстану и Малайзии необходимо активнее работать над совместными проектами, в частности, перспективно сотрудничество в сфере сельского хозяйства, сообщает... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:17

2024-08-13T15:17

2024-08-13T15:17

республика татарстан

малайзия

россия

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Татарстану и Малайзии необходимо активнее работать над совместными проектами, в частности, перспективно сотрудничество в сфере сельского хозяйства, сообщает пресс-служба главы Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Минниханов находится в Малайзии с рабочим визитом. В частности, он встретился с королем Малайзии, посетил корпорацию по развитию халяль-индустрии, провел встречу с деловыми кругами страны. "Рустам Минниханов отметил в беседе, что следует активнее работать над совместными инвестиционными проектами, в частности, видится хорошая перспектива в сфере сельского хозяйства. По его словам, по итогам ряда визитов достигнуты определенные договоренности по реализации татарстанской продукции в Малайзии и вопросам аккредитации в сфере халяль", - говорится в сообщении. Минниханов напомнил, что Татарстан поддерживает связи с рядом регионов Малайзии, в частности, со штатами Джохор и Саравак. По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Малайзией увеличился в 5,5 раза, однако остается еще весьма низким и составляет 61 миллион долларов. Ранее в ходе встречи с министром сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии глава Татарстана отметил, что АПК Татарстана полностью обеспечивает население республики основными видами продукции. Среди субъектов РФ регион занимает первое место по производству молока, находится в первой десятке по производству мяса скота и птицы. "Татарстан, как экспортоориентированная республика с мощным промышленным потенциалом, готов поставлять в вашу страну самый широкий спектр продукции. Нам следует активнее работать над совместными инвестиционными проектами", - отметил Минниханов.

https://ria.ru/20240806/genkonsul-1964445935.html

https://ria.ru/20240729/sotrudnichestvo-1962647025.html

малайзия

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

малайзия, россия, рустам минниханов