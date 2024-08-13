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ПСБ и "Росэлектроника" на "Армии-2024" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 13.08.2024
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14:26 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/sotrudnichestvo-1965929004.html
ПСБ и "Росэлектроника" на "Армии-2024" договорились о сотрудничестве
ПСБ и "Росэлектроника" на "Армии-2024" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 13.08.2024
ПСБ и "Росэлектроника" на "Армии-2024" договорились о сотрудничестве
ПСБ и управляющая организация дивизиона ЭКБ холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2024"... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:26
2024-08-13T14:26
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ПСБ и управляющая организация дивизиона ЭКБ холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, сообщает пресс-служба банка. Также на форуме стороны подписали генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий, в рамках которого кредитная организация выступит гарантом на сумму до 5 миллиардов рублей для обеспечения своевременного исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ). Соглашения подписали первый заместитель председателя банка Олег Минаев и руководитель дивизиона ЭКБ - генеральный директор АО "Росэлектроника" Сергей Боровой. Соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере заключено на три года — стороны будут разрабатывать совместные программы для внедрения современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности предприятия. Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий предполагает выдачу гарантий исполнения контракта, возврата авансового платежа, обеспечения гарантийных обязательств, а также участия в тендерах. "Отрасль радиоэлектроники является ключевой для достижения цифрового суверенитета России и обладает огромным потенциалом роста. Мы ставим себе задачу – оказывать максимальную поддержку в опережающем развитии научных и промышленных компетенций в этом секторе, в эффективной реализации потенциала на практике. Новое соглашение позволит существенно увеличить скорость и эффективность сделок "Росэлектроники" и выведет на новый уровень сотрудничество банка и компании в сфере документарного сопровождения бизнеса", – цитирует пресс-служба Минаева. По словам Борового, дивизион ЭКБ объединяет 29 предприятий, занимающихся разработкой и производством электронно-компонентной базы различного назначения. "Реализуя масштабные программы по техническому перевооружению, импортозамещению, а также в связи с возросшими обязательствами по гособоронзаказу, очень важно иметь надежного финансового партнера. Расширение сотрудничества с ПСБ в сфере документарных операций позволит нам оперативно решать стоящие перед нами задачи и будет способствовать развитию отечественной электронной компонентной базы для нужд промышленности нашей страны", — подчеркнул Боровой. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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псб (банк псб), ростех, форум "армия — 2024", кубинка
ПСБ (Банк ПСБ), Ростех, Форум "Армия — 2024", Кубинка

ПСБ и "Росэлектроника" на "Армии-2024" договорились о сотрудничестве

© Фото : Росэлектроника/TelegramГенеральный директор АО "Росэлектроника" - руководитель дивизиона ЭКБ Сергей Боровой и первый заместитель председателя правления ПСБ Олег Минаев во время подписания соглашения о сотрудничестве
Генеральный директор АО Росэлектроника - руководитель дивизиона ЭКБ Сергей Боровой и первый заместитель председателя правления ПСБ Олег Минаев во время подписания соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Росэлектроника/Telegram
Генеральный директор АО "Росэлектроника" - руководитель дивизиона ЭКБ Сергей Боровой и первый заместитель председателя правления ПСБ Олег Минаев во время подписания соглашения о сотрудничестве
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ПСБ и управляющая организация дивизиона ЭКБ холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, сообщает пресс-служба банка.
Также на форуме стороны подписали генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий, в рамках которого кредитная организация выступит гарантом на сумму до 5 миллиардов рублей для обеспечения своевременного исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).
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Соглашения подписали первый заместитель председателя банка Олег Минаев и руководитель дивизиона ЭКБ - генеральный директор АО "Росэлектроника" Сергей Боровой.
Соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере заключено на три года — стороны будут разрабатывать совместные программы для внедрения современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности предприятия. Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий предполагает выдачу гарантий исполнения контракта, возврата авансового платежа, обеспечения гарантийных обязательств, а также участия в тендерах.
"Отрасль радиоэлектроники является ключевой для достижения цифрового суверенитета России и обладает огромным потенциалом роста. Мы ставим себе задачу – оказывать максимальную поддержку в опережающем развитии научных и промышленных компетенций в этом секторе, в эффективной реализации потенциала на практике. Новое соглашение позволит существенно увеличить скорость и эффективность сделок "Росэлектроники" и выведет на новый уровень сотрудничество банка и компании в сфере документарного сопровождения бизнеса", – цитирует пресс-служба Минаева.
По словам Борового, дивизион ЭКБ объединяет 29 предприятий, занимающихся разработкой и производством электронно-компонентной базы различного назначения.
"Реализуя масштабные программы по техническому перевооружению, импортозамещению, а также в связи с возросшими обязательствами по гособоронзаказу, очень важно иметь надежного финансового партнера. Расширение сотрудничества с ПСБ в сфере документарных операций позволит нам оперативно решать стоящие перед нами задачи и будет способствовать развитию отечественной электронной компонентной базы для нужд промышленности нашей страны", — подчеркнул Боровой.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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