https://ria.ru/20240813/sotrudnichestvo-1965929004.html

ПСБ и "Росэлектроника" на "Армии-2024" договорились о сотрудничестве

ПСБ и "Росэлектроника" на "Армии-2024" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 13.08.2024

ПСБ и "Росэлектроника" на "Армии-2024" договорились о сотрудничестве

ПСБ и управляющая организация дивизиона ЭКБ холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2024"... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:26

2024-08-13T14:26

2024-08-13T14:26

псб (банк псб)

ростех

форум "армия — 2024"

кубинка

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ПСБ и управляющая организация дивизиона ЭКБ холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2024" подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, сообщает пресс-служба банка. Также на форуме стороны подписали генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий, в рамках которого кредитная организация выступит гарантом на сумму до 5 миллиардов рублей для обеспечения своевременного исполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ). Соглашения подписали первый заместитель председателя банка Олег Минаев и руководитель дивизиона ЭКБ - генеральный директор АО "Росэлектроника" Сергей Боровой. Соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере заключено на три года — стороны будут разрабатывать совместные программы для внедрения современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности предприятия. Генеральное соглашение о предоставлении банковских гарантий предполагает выдачу гарантий исполнения контракта, возврата авансового платежа, обеспечения гарантийных обязательств, а также участия в тендерах. "Отрасль радиоэлектроники является ключевой для достижения цифрового суверенитета России и обладает огромным потенциалом роста. Мы ставим себе задачу – оказывать максимальную поддержку в опережающем развитии научных и промышленных компетенций в этом секторе, в эффективной реализации потенциала на практике. Новое соглашение позволит существенно увеличить скорость и эффективность сделок "Росэлектроники" и выведет на новый уровень сотрудничество банка и компании в сфере документарного сопровождения бизнеса", – цитирует пресс-служба Минаева. По словам Борового, дивизион ЭКБ объединяет 29 предприятий, занимающихся разработкой и производством электронно-компонентной базы различного назначения. "Реализуя масштабные программы по техническому перевооружению, импортозамещению, а также в связи с возросшими обязательствами по гособоронзаказу, очень важно иметь надежного финансового партнера. Расширение сотрудничества с ПСБ в сфере документарных операций позволит нам оперативно решать стоящие перед нами задачи и будет способствовать развитию отечественной электронной компонентной базы для нужд промышленности нашей страны", — подчеркнул Боровой. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240813/effektivnost-1965871850.html

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кубинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

псб (банк псб), ростех, форум "армия — 2024", кубинка