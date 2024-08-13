https://ria.ru/20240813/sotrudnichestvo-1965914999.html

ВТБ и "Калашников" будут сотрудничать при реализации перспективных проектов

ВТБ и "Калашников" будут сотрудничать при реализации перспективных проектов - РИА Новости, 13.08.2024

ВТБ и "Калашников" будут сотрудничать при реализации перспективных проектов

АО "Концерн "Калашников" и банк ВТБ (ПАО) подписали соглашения о сотрудничестве, которое подразумевает, в частности, возможность участия банка в реализации... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:42

2024-08-13T13:42

2024-08-13T13:48

втб (банк)

калашников (концерн)

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. АО "Концерн "Калашников" и банк ВТБ (ПАО) подписали соглашения о сотрудничестве, которое подразумевает, в частности, возможность участия банка в реализации перспективных проектов Концерна, сообщает пресс-служба кредитной организации. Документ подписали заместитель президента – председателя правления банка Валерий Лукьяненко и генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников. "Заключение соглашения – важный шаг к расширению стратегического партнерства между ВТБ и Концерном "Калашников", который, по нашему мнению, окажет существенную поддержку предприятию в развитии внешнеэкономической деятельности, внесет значимый вклад в совершенствование системы трансграничных и внутренних расчетов концерна и позволит эффективно решать поставленные перед ним задачи", – отметил Лукьяненко, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, глава Концерна "Калашников" добавил, что подписание данного соглашения открывает новые горизонты для укрепления и диверсификации деловых отношений с банком. "Эта основа для устойчивого и долговременного сотрудничества позволит нам <…> усилить наши позиции на рынке. Мы уверены, что совместные усилия обеих сторон приведут к значительным улучшениям в нашей операционной деятельности и поспособствуют достижению поставленных стратегических целей", – цитирует пресс-служба Лушникова.

https://ria.ru/20240812/vtb-1965784672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб (банк), калашников (концерн), россия