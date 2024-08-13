Рейтинг@Mail.ru
ВТБ и "Калашников" будут сотрудничать при реализации перспективных проектов - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 13.08.2024 (обновлено: 13:48 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/sotrudnichestvo-1965914999.html
ВТБ и "Калашников" будут сотрудничать при реализации перспективных проектов
ВТБ и "Калашников" будут сотрудничать при реализации перспективных проектов - РИА Новости, 13.08.2024
ВТБ и "Калашников" будут сотрудничать при реализации перспективных проектов
АО "Концерн "Калашников" и банк ВТБ (ПАО) подписали соглашения о сотрудничестве, которое подразумевает, в частности, возможность участия банка в реализации... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:42
2024-08-13T13:48
втб (банк)
калашников (концерн)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965916691_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80d843681ab07a15ebfb7fc2c1cb62d5.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. АО "Концерн "Калашников" и банк ВТБ (ПАО) подписали соглашения о сотрудничестве, которое подразумевает, в частности, возможность участия банка в реализации перспективных проектов Концерна, сообщает пресс-служба кредитной организации. Документ подписали заместитель президента – председателя правления банка Валерий Лукьяненко и генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников. "Заключение соглашения – важный шаг к расширению стратегического партнерства между ВТБ и Концерном "Калашников", который, по нашему мнению, окажет существенную поддержку предприятию в развитии внешнеэкономической деятельности, внесет значимый вклад в совершенствование системы трансграничных и внутренних расчетов концерна и позволит эффективно решать поставленные перед ним задачи", – отметил Лукьяненко, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, глава Концерна "Калашников" добавил, что подписание данного соглашения открывает новые горизонты для укрепления и диверсификации деловых отношений с банком. "Эта основа для устойчивого и долговременного сотрудничества позволит нам &lt;…&gt; усилить наши позиции на рынке. Мы уверены, что совместные усилия обеих сторон приведут к значительным улучшениям в нашей операционной деятельности и поспособствуют достижению поставленных стратегических целей", – цитирует пресс-служба Лушникова.
https://ria.ru/20240812/vtb-1965784672.html
https://ria.ru/20240812/vtb-1965659372.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965916691_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0547cab9cecfe377e6a7ae3e5b2a575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб (банк), калашников (концерн), россия
ВТБ (банк), Калашников (концерн), Россия

ВТБ и "Калашников" будут сотрудничать при реализации перспективных проектов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд концерна "Калашников" на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Стенд концерна Калашников на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Стенд концерна "Калашников" на Х Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. АО "Концерн "Калашников" и банк ВТБ (ПАО) подписали соглашения о сотрудничестве, которое подразумевает, в частности, возможность участия банка в реализации перспективных проектов Концерна, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Документ подписали заместитель президента – председателя правления банка Валерий Лукьяненко и генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
ВТБ и ОДК развивают стратегическое партнерство
12 августа, 18:18
"Заключение соглашения – важный шаг к расширению стратегического партнерства между ВТБ и Концерном "Калашников", который, по нашему мнению, окажет существенную поддержку предприятию в развитии внешнеэкономической деятельности, внесет значимый вклад в совершенствование системы трансграничных и внутренних расчетов концерна и позволит эффективно решать поставленные перед ним задачи", – отметил Лукьяненко, слова которого привели в пресс-службе.
В свою очередь, глава Концерна "Калашников" добавил, что подписание данного соглашения открывает новые горизонты для укрепления и диверсификации деловых отношений с банком. "Эта основа для устойчивого и долговременного сотрудничества позволит нам <…> усилить наши позиции на рынке. Мы уверены, что совместные усилия обеих сторон приведут к значительным улучшениям в нашей операционной деятельности и поспособствуют достижению поставленных стратегических целей", – цитирует пресс-служба Лушникова.
на Х Международном военно-техническом форуме Армия-2024 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
ВТБ и "Алмаз-Антей" на форуме "Армия" договорились о сотрудничестве
12 августа, 11:54
 
ВТБ (банк)Калашников (концерн)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала