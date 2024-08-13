https://ria.ru/20240813/sobyanin-1966132199.html

Собянин: треть всех сооружений на фронте построены силами Москвы

Собянин: треть всех сооружений на фронте построены силами Москвы - РИА Новости, 14.08.2024

Собянин: треть всех сооружений на фронте построены силами Москвы

Треть всех сооружений на фронте построены силами Москвы, также столица в месяц выпускает около 10-15 тысяч боевых беспилотных аппаратов, которые идут на СВО,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-13T18:13

2024-08-13T18:13

2024-08-14T12:43

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Треть всех сооружений на фронте построены силами Москвы, также столица в месяц выпускает около 10-15 тысяч боевых беспилотных аппаратов, которые идут на СВО, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр отметил, что Москва является одним из ключевых игроков с точки зрения оказания помощи в СВО. "Мы построили оборонительные сооружения, треть всего фронта - от Луганска, Донецка и до юга - треть всех сооружений построены силами Москвы", - рассказал Собянин в ходе встречи с участниками заезда "Служение" в рамках форума "Территория смыслов". Мэр добавил, что в Москве активно развивается промышленность, и она на треть состоит из военной промышленности. "Мы сегодня производим 13 моделей беспилотников и в месяц выпускаем около 10-15 тысяч боевых беспилотных аппаратов, которые идут на специальную военную операцию", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20240809/spasateli-1964124217.html

москва

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донецк

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Артем Смирнов

москва, сергей собянин, луганск, донецк