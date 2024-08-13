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Собянин: треть всех сооружений на фронте построены силами Москвы - РИА Новости, 14.08.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:13 13.08.2024 (обновлено: 12:43 14.08.2024)
https://ria.ru/20240813/sobyanin-1966132199.html
Собянин: треть всех сооружений на фронте построены силами Москвы
Собянин: треть всех сооружений на фронте построены силами Москвы - РИА Новости, 14.08.2024
Собянин: треть всех сооружений на фронте построены силами Москвы
Треть всех сооружений на фронте построены силами Москвы, также столица в месяц выпускает около 10-15 тысяч боевых беспилотных аппаратов, которые идут на СВО,... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-13T18:13
2024-08-14T12:43
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Треть всех сооружений на фронте построены силами Москвы, также столица в месяц выпускает около 10-15 тысяч боевых беспилотных аппаратов, которые идут на СВО, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр отметил, что Москва является одним из ключевых игроков с точки зрения оказания помощи в СВО. "Мы построили оборонительные сооружения, треть всего фронта - от Луганска, Донецка и до юга - треть всех сооружений построены силами Москвы", - рассказал Собянин в ходе встречи с участниками заезда "Служение" в рамках форума "Территория смыслов". Мэр добавил, что в Москве активно развивается промышленность, и она на треть состоит из военной промышленности. "Мы сегодня производим 13 моделей беспилотников и в месяц выпускаем около 10-15 тысяч боевых беспилотных аппаратов, которые идут на специальную военную операцию", - добавил Собянин.
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москва, сергей собянин, луганск, донецк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Луганск, Донецк

Собянин: треть всех сооружений на фронте построены силами Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Треть всех сооружений на фронте построены силами Москвы, также столица в месяц выпускает около 10-15 тысяч боевых беспилотных аппаратов, которые идут на СВО, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что Москва является одним из ключевых игроков с точки зрения оказания помощи в СВО.
"Мы построили оборонительные сооружения, треть всего фронта - от Луганска, Донецка и до юга - треть всех сооружений построены силами Москвы", - рассказал Собянин в ходе встречи с участниками заезда "Служение" в рамках форума "Территория смыслов".
Мэр добавил, что в Москве активно развивается промышленность, и она на треть состоит из военной промышленности.
"Мы сегодня производим 13 моделей беспилотников и в месяц выпускаем около 10-15 тысяч боевых беспилотных аппаратов, которые идут на специальную военную операцию", - добавил Собянин.
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