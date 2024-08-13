https://ria.ru/20240813/sobyanin-1966020139.html

Собянин сравнил безопасность прогулок в Москве и Париже

Собянин сравнил безопасность прогулок в Москве и Париже - РИА Новости, 13.08.2024

Собянин сравнил безопасность прогулок в Москве и Париже

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что гулять во всех районах Москвы в любое время суток намного безопаснее, чем по центру Парижа. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:20

2024-08-13T19:20

2024-08-13T19:20

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париж

франция

сергей собянин

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что гулять во всех районах Москвы в любое время суток намного безопаснее, чем по центру Парижа. "(Во Франции - ред.) считают, что у нас тут рассадник преступности, а у них там все хорошо. Но на самом деле даже по центру Парижа после семи часов вечера уже гулять нельзя спокойно. В Москве можно гулять 24 часа в сутки во всех районах", - сказал Собянин в ходе встречи с участниками заезда "Служение" в рамках форума "Территория смыслов". Мэр подчеркнул, что безопасность - один из самых главных приоритетов жизни страны, в частности, в столице снизилось число угонов авто, число погибших в ДТП, преступность по насильственным статьям, таким как кражи из квартир, грабежи и убийства. Кроме того, за три года благодаря биометрии было задержано более 8 тысяч лиц, находящихся в федеральном розыске.

https://ria.ru/20240723/sobyanin-1961384501.html

москва

париж

франция

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москва, париж, франция, сергей собянин, россия, в мире