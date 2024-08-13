Рейтинг@Mail.ru
Собянин сравнил безопасность прогулок в Москве и Париже - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/sobyanin-1966020139.html
Собянин сравнил безопасность прогулок в Москве и Париже
Собянин сравнил безопасность прогулок в Москве и Париже - РИА Новости, 13.08.2024
Собянин сравнил безопасность прогулок в Москве и Париже
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что гулять во всех районах Москвы в любое время суток намного безопаснее, чем по центру Парижа. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:20
2024-08-13T19:20
москва
париж
франция
сергей собянин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894695604_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9d35319d42ffdc12866168404f07ca63.png
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что гулять во всех районах Москвы в любое время суток намного безопаснее, чем по центру Парижа. "(Во Франции - ред.) считают, что у нас тут рассадник преступности, а у них там все хорошо. Но на самом деле даже по центру Парижа после семи часов вечера уже гулять нельзя спокойно. В Москве можно гулять 24 часа в сутки во всех районах", - сказал Собянин в ходе встречи с участниками заезда "Служение" в рамках форума "Территория смыслов". Мэр подчеркнул, что безопасность - один из самых главных приоритетов жизни страны, в частности, в столице снизилось число угонов авто, число погибших в ДТП, преступность по насильственным статьям, таким как кражи из квартир, грабежи и убийства. Кроме того, за три года благодаря биометрии было задержано более 8 тысяч лиц, находящихся в федеральном розыске.
https://ria.ru/20240723/sobyanin-1961384501.html
москва
париж
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894695604_141:0:1174:775_1920x0_80_0_0_579a0bd8b9b0fd8bbec9e57d81715099.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, париж, франция, сергей собянин, россия, в мире
Москва, Париж, Франция, Сергей Собянин, Россия, В мире
Собянин сравнил безопасность прогулок в Москве и Париже

Собянин: гулять во всех районах Москвы намного безопаснее, чем по центру Парижа

© Фото : Сайт Сергея Собянина Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Сайт Сергея Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что гулять во всех районах Москвы в любое время суток намного безопаснее, чем по центру Парижа.
"(Во Франции - ред.) считают, что у нас тут рассадник преступности, а у них там все хорошо. Но на самом деле даже по центру Парижа после семи часов вечера уже гулять нельзя спокойно. В Москве можно гулять 24 часа в сутки во всех районах", - сказал Собянин в ходе встречи с участниками заезда "Служение" в рамках форума "Территория смыслов".
Мэр подчеркнул, что безопасность - один из самых главных приоритетов жизни страны, в частности, в столице снизилось число угонов авто, число погибших в ДТП, преступность по насильственным статьям, таким как кражи из квартир, грабежи и убийства. Кроме того, за три года благодаря биометрии было задержано более 8 тысяч лиц, находящихся в федеральном розыске.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Собянин: технопарки помогают развивать научно-технический потенциал Москвы
23 июля, 10:10
 
МоскваПарижФранцияСергей СобянинРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала