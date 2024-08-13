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Врио губернатора Курской области встретился с главой Минэнерго
Врио губернатора Курской области встретился с главой Минэнерго - РИА Новости, 13.08.2024
Врио губернатора Курской области встретился с главой Минэнерго
Врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале сообщил, что встретился с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилёвым, обсуждалась энергетическая безопасность... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:51
2024-08-13T16:51
2024-08-13T18:53
курская область
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
алексей смирнов (политик)
сергей цивилев
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале сообщил, что встретился с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилёвым, обсуждалась энергетическая безопасность региона.Он подчеркнул, что в приграничных районах энергетики продолжают работать в сложной обстановке, с повышенным риском. "Важно, чтобы электроснабжение населённых пунктов, нарушенное огневым воздействием со стороны ВСУ, было восстановлено в кратчайшие сроки. Сразу после того, как ситуация становится безопасной, бригады выезжают для работы", - отметил Смирнов.
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курская область, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), алексей смирнов (политик) , сергей цивилев
Курская область, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Алексей Смирнов (политик) , Сергей Цивилев
Врио губернатора Курской области встретился с главой Минэнерго
Смирнов обсудил энергетическую безопасность Курской области с Цивилевым