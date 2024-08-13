Рейтинг@Mail.ru
Около 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:20 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/sistema-112-1965891883.html
Около 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года
Около 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года - РИА Новости, 13.08.2024
Около 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года
Около 4 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" за первое полугодие 2024 года, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:20
2024-08-13T12:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570869788_0:368:2988:2048_1920x0_80_0_0_6994a0acb97f3c35aab94996e258a3f5.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Около 4 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" за первое полугодие 2024 года, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время "Система-112" является одной из ключевых городских служб, она работает по принципу "одного окна" и к ней подключены все оперативные службы столицы. Только за первое полугодие на единый номер "112" поступило почти 4 миллионов вызовов, из них примерно половина потребовала реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что служба быстро развивается: если в 2012 году каждый день на дежурство выходили 10-15 операторов, то сегодня в смене - 125 специалистов. "Система-112" функционирует слаженно и результативно, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован. Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 230 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей. К ней подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля.
https://ria.ru/20240812/blagoustroystvo-1965680816.html
https://ria.ru/20240812/moskva-1965636073.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570869788_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_4c06af5d8dc0c8f7c88113da5d4a79fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Около 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиспетчерская службы 112 в Москве
Диспетчерская службы 112 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Около 4 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" за первое полугодие 2024 года, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время "Система-112" является одной из ключевых городских служб, она работает по принципу "одного окна" и к ней подключены все оперативные службы столицы. Только за первое полугодие на единый номер "112" поступило почти 4 миллионов вызовов, из них примерно половина потребовала реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - рассказал Бирюков.
Проектное решение благоустройства у станции метро Бибирево - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Благоустройство возле станции метро "Бибирево" в Москве выполнено на 50%
Вчера, 12:44
Заместитель мэра напомнил, что служба быстро развивается: если в 2012 году каждый день на дежурство выходили 10-15 операторов, то сегодня в смене - 125 специалистов.
"Система-112" функционирует слаженно и результативно, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован. Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 230 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей. К ней подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля.
Порядка 300 экскурсий проведет комплекс городского хозяйства на форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Порядка 300 экскурсий проведет комплекс горхозяйства на форуме в Москве
Вчера, 10:41
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала