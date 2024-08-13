https://ria.ru/20240813/sistema-112-1965891883.html

Около 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года

Около 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года - РИА Новости, 13.08.2024

Около 4 миллионов вызовов приняла подмосковная Система-112 с начала года

Около 4 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" за первое полугодие 2024 года, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:20

2024-08-13T12:20

2024-08-13T12:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Около 4 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" за первое полугодие 2024 года, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время "Система-112" является одной из ключевых городских служб, она работает по принципу "одного окна" и к ней подключены все оперативные службы столицы. Только за первое полугодие на единый номер "112" поступило почти 4 миллионов вызовов, из них примерно половина потребовала реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что служба быстро развивается: если в 2012 году каждый день на дежурство выходили 10-15 операторов, то сегодня в смене - 125 специалистов. "Система-112" функционирует слаженно и результативно, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован. Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, проводит консультацию, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 230 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей. К ней подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля.

https://ria.ru/20240812/blagoustroystvo-1965680816.html

https://ria.ru/20240812/moskva-1965636073.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков