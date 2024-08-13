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Несколько военных США пострадали при атаке беспилотника в Сирии, пишут СМИ
Несколько военных США пострадали при атаке беспилотника в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2024
Несколько военных США пострадали при атаке беспилотника в Сирии, пишут СМИ
Несколько военнослужащих американской армии получили ранения в результате атаки беспилотника, которая произошла в Сирии в минувшую пятницу, сообщил телеканал... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T02:52
2024-08-13T02:52
2024-08-13T02:52
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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Несколько военнослужащих американской армии получили ранения в результате атаки беспилотника, которая произошла в Сирии в минувшую пятницу, сообщил телеканал CBS со ссылкой на Пентагон. Сколько именно американских военных пострадали, не уточняется. Часть из них получили легкие травмы и не нуждались в оказании помощи, тогда как другие были доставлены в медучреждения для дальнейшего обследования. Беспилотник ударил по объекту на севере Сирии, где расположены силы США и их союзников, входящих в международную коалицию по борьбе с экстремистами. В настоящее время Пентагон устанавливает масштабы ущерба, однако первичные оценки говорят о том, что лишь несколько военных объектов получили незначительные травмы, утверждает CBS.
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в мире, сирия, сша, министерство обороны сша
В мире, Сирия, США, Министерство обороны США
Несколько военных США пострадали при атаке беспилотника в Сирии, пишут СМИ
CBS: несколько американских военных пострадали при атаке беспилотника в Сирии