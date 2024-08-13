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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 13.08.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:39
2024-08-13T09:39
2024-08-13T09:39
специальная военная операция на украине
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 09.22 мск, отменили угрозу через 11 минут. "Вся территория Белгородской области - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240810/vsu-1965396507.html
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности