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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 13.08.2024
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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 13.08.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:07
2024-08-13T09:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске третьего за день сигнала ракетной опасности появилось в 08.52 мск. Через 5 минут отменили тревогу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: на всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУстановка дополнительных модульных укрытий в Белгороде
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сообщение о запуске третьего за день сигнала ракетной опасности появилось в 08.52 мск. Через 5 минут отменили тревогу.
«
"Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская область
 
 
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