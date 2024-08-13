https://ria.ru/20240813/shabutdinov-1965965739.html

Следствие возбудило еще 22 дела, связанных с Шабутдиновым

Следствие возбудило еще 22 дела, связанных с Шабутдиновым - РИА Новости, 13.08.2024

Следствие возбудило еще 22 дела, связанных с Шабутдиновым

Следствие возбудило ещё 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем Аязом Шабутдиновым, которому ранее было предъявлено обвинение в 92... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:07

2024-08-13T16:07

2024-08-13T16:07

происшествия

аяз шабутдинов

россия

таганский районный суд г. москвы

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следствие возбудило ещё 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем Аязом Шабутдиновым, которому ранее было предъявлено обвинение в 92 эпизодах мошенничества, заявила следователь в Таганском суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости. "Возбуждены дела по 22 эпизодам мошенничества, пока они не соединены с основным уголовным делом", - сообщила следователь в суде. Сегодня Таганский суд столицы рассматривает ходатайство о продлении бизнес-коучу срока ареста до 16 октября. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение в 92 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Второй фигурант этого дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

https://ria.ru/20240611/shabutdinov-1952251394.html

https://ria.ru/20240611/shabutdinov-1952226024.html

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происшествия, аяз шабутдинов, россия, таганский районный суд г. москвы