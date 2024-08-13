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Следствие возбудило еще 22 дела, связанных с Шабутдиновым - РИА Новости, 13.08.2024
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16:07 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/shabutdinov-1965965739.html
Следствие возбудило еще 22 дела, связанных с Шабутдиновым
Следствие возбудило еще 22 дела, связанных с Шабутдиновым - РИА Новости, 13.08.2024
Следствие возбудило еще 22 дела, связанных с Шабутдиновым
Следствие возбудило ещё 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем Аязом Шабутдиновым, которому ранее было предъявлено обвинение в 92... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:07
2024-08-13T16:07
происшествия
аяз шабутдинов
россия
таганский районный суд г. москвы
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следствие возбудило ещё 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем Аязом Шабутдиновым, которому ранее было предъявлено обвинение в 92 эпизодах мошенничества, заявила следователь в Таганском суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости. "Возбуждены дела по 22 эпизодам мошенничества, пока они не соединены с основным уголовным делом", - сообщила следователь в суде. Сегодня Таганский суд столицы рассматривает ходатайство о продлении бизнес-коучу срока ареста до 16 октября. Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение в 92 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО. Второй фигурант этого дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
https://ria.ru/20240611/shabutdinov-1952251394.html
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происшествия, аяз шабутдинов, россия, таганский районный суд г. москвы
Происшествия, Аяз Шабутдинов, Россия, Таганский районный суд г. Москвы
Следствие возбудило еще 22 дела, связанных с Шабутдиновым

Следствие возбудило еще 22 дела, связанных с бизнес-коучем Шабутдиновым

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Следствие возбудило ещё 22 уголовных дела, которые могут быть связаны с бизнес-коучем Аязом Шабутдиновым, которому ранее было предъявлено обвинение в 92 эпизодах мошенничества, заявила следователь в Таганском суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
"Возбуждены дела по 22 эпизодам мошенничества, пока они не соединены с основным уголовным делом", - сообщила следователь в суде.
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Следствие сообщило о возврате денег за курсы Шабутдинова тысячам учеников
11 июня, 18:18
Сегодня Таганский суд столицы рассматривает ходатайство о продлении бизнес-коучу срока ареста до 16 октября.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение в 92 эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил его в СИЗО.
Второй фигурант этого дела - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Обвиняемый в мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
В деле Шабутдинова увеличилось количество пострадавших
11 июня, 16:44
 
ПроисшествияАяз ШабутдиновРоссияТаганский районный суд г. Москвы
 
 
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