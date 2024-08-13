https://ria.ru/20240813/serbiya-1965838665.html

В Сербии прокомментировали сообщения о поставках оружия Украине

В Сербии прокомментировали сообщения о поставках оружия Украине - РИА Новости, 13.08.2024

В Сербии прокомментировали сообщения о поставках оружия Украине

Сообщения о поставках сербского оружия на Украину ложные, направлены на сталкивание официального Белграда и Москвы, ряд НПО в Сербии работает на то, чтобы... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T06:20

2024-08-13T06:20

2024-08-13T06:20

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БЕЛГРАД, 13 авг – РИА Новости. Сообщения о поставках сербского оружия на Украину ложные, направлены на сталкивание официального Белграда и Москвы, ряд НПО в Сербии работает на то, чтобы испортить отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. Ранее газета Financial Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении подсчеты сообщила, что Украина с начала специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около 800 миллионов евро. "Это попытка столкнуть Россию и Сербию… Значительное число НПО в Сербии получили задачу организовать разные собрания и активно продвигать в СМИ тему вооружения Украины со стороны Сербии, чтобы как можно сильнее оказать давление на российское общественное мнение, а оно оказало давление на политику РФ, чтобы отношения испортились", - заявил замглавы сербского правительства в разговоре с агентством. Вулин, занимавший последовательно посты министра обороны, главы МВД и директора Агентства безопасности и информации Сербии, отметил, что цель этих попыток – чтобы "РФ осталась без единственной страны на запад от границ бывшего СССР, искренне дружественной, которая бесконечно уважает Россию", а Сербия - без "большого союзника на международной арене, исторического".

https://ria.ru/20240812/vuchich-1965606061.html

https://ria.ru/20240812/briks-1965596054.html

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в мире, сербия, украина, россия, александр вулин