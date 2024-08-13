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Володин обсудил с Чемезовым производство отечественных самолетов

Володин обсудил с Чемезовым производство отечественных самолетов - РИА Новости, 13.08.2024

Володин обсудил с Чемезовым производство отечественных самолетов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, в частности обсуждалось производство... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:13

2024-08-13T16:13

2024-08-13T16:13

вячеслав володин

сергей чемезов

госдума рф

ростех

экономика

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, в частности обсуждалось производство отечественных самолетов для полетов внутри страны на межрегиональных авиалиниях, сообщила пресс-служба ГД журналистам. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, в ходе которой обсуждались вопросы законодательного обеспечения условий развития отечественного авиастроения. В частности, речь шла о производстве отечественных самолетов, используемых для полетов внутри страны на межрегиональных авиалиниях", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240712/proekt-1959134556.html

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вячеслав володин, сергей чемезов, госдума рф, ростех, экономика