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Володин обсудил с Чемезовым производство отечественных самолетов - РИА Новости, 13.08.2024
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16:13 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/samolety-1965967129.html
Володин обсудил с Чемезовым производство отечественных самолетов
Володин обсудил с Чемезовым производство отечественных самолетов - РИА Новости, 13.08.2024
Володин обсудил с Чемезовым производство отечественных самолетов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, в частности обсуждалось производство... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:13
2024-08-13T16:13
вячеслав володин
сергей чемезов
госдума рф
ростех
экономика
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, в частности обсуждалось производство отечественных самолетов для полетов внутри страны на межрегиональных авиалиниях, сообщила пресс-служба ГД журналистам. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, в ходе которой обсуждались вопросы законодательного обеспечения условий развития отечественного авиастроения. В частности, речь шла о производстве отечественных самолетов, используемых для полетов внутри страны на межрегиональных авиалиниях", - рассказали в пресс-службе.
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вячеслав володин, сергей чемезов, госдума рф, ростех, экономика
Вячеслав Володин, Сергей Чемезов, Госдума РФ, Ростех, Экономика
Володин обсудил с Чемезовым производство отечественных самолетов

Володин обсудил с гендиром "Ростеха" Чемезовым производство российских самолетов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, в частности обсуждалось производство отечественных самолетов для полетов внутри страны на межрегиональных авиалиниях, сообщила пресс-служба ГД журналистам.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, в ходе которой обсуждались вопросы законодательного обеспечения условий развития отечественного авиастроения. В частности, речь шла о производстве отечественных самолетов, используемых для полетов внутри страны на межрегиональных авиалиниях", - рассказали в пресс-службе.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В МИД рассказали о работе России и Белоруссии над производством самолетов
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Вячеслав ВолодинСергей ЧемезовГосдума РФРостехЭкономика
 
 
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