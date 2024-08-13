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В НАК заявили о попытках создания очагов социальной напряженности в России - РИА Новости, 13.08.2024
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12:03 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/rossiya-1965888138.html
В НАК заявили о попытках создания очагов социальной напряженности в России
В НАК заявили о попытках создания очагов социальной напряженности в России - РИА Новости, 13.08.2024
В НАК заявили о попытках создания очагов социальной напряженности в России
В Национальном антитеррористическом комитете заявили о попытках создания очагов социальной напряжённости в РФ при участии западной разведки путём информационной РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:03
2024-08-13T12:03
безопасность
россия
москва
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Национальном антитеррористическом комитете заявили о попытках создания очагов социальной напряжённости в РФ при участии западной разведки путём информационной антироссийской кампании. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции". "Путём беспрецедентной информационной антироссийской кампании, развернутой при участии западного разведсообщества, предпринимаются попытки создания очагов социальной напряжённости, формирования конфликтных ситуаций в российском обществе. Увеличилась вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан, в первую очередь молодёжи, в террористическую деятельность", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Москва, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В НАК заявили о попытках создания очагов социальной напряженности в России

НАК: западная разведка пытается создать в России очаги социальной напряженности

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Национальном антитеррористическом комитете заявили о попытках создания очагов социальной напряжённости в РФ при участии западной разведки путём информационной антироссийской кампании.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции".
"Путём беспрецедентной информационной антироссийской кампании, развернутой при участии западного разведсообщества, предпринимаются попытки создания очагов социальной напряжённости, формирования конфликтных ситуаций в российском обществе. Увеличилась вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан, в первую очередь молодёжи, в террористическую деятельность", - говорится в сообщении.
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БезопасностьРоссияМоскваАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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