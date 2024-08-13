https://ria.ru/20240813/rossiya-1965888138.html

В НАК заявили о попытках создания очагов социальной напряженности в России

В НАК заявили о попытках создания очагов социальной напряженности в России - РИА Новости, 13.08.2024

В НАК заявили о попытках создания очагов социальной напряженности в России

В Национальном антитеррористическом комитете заявили о попытках создания очагов социальной напряжённости в РФ при участии западной разведки путём информационной РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:03

2024-08-13T12:03

2024-08-13T12:03

безопасность

россия

москва

александр бортников

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В Национальном антитеррористическом комитете заявили о попытках создания очагов социальной напряжённости в РФ при участии западной разведки путём информационной антироссийской кампании. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции". "Путём беспрецедентной информационной антироссийской кампании, развернутой при участии западного разведсообщества, предпринимаются попытки создания очагов социальной напряжённости, формирования конфликтных ситуаций в российском обществе. Увеличилась вербовочная активность иностранных спецслужб по вовлечению российских граждан, в первую очередь молодёжи, в террористическую деятельность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/agentura-1945979057.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)