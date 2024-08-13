ЕР сделает все для помощи переселенцам из Курской области, заявил Медведев
Медведев: ЕР сделает все, чтобы помочь вынужденным переселенцам Курской области
© Фото : официальный Telegram-канал Главы Беловского района Курской областиВыезд жителей Беловского района
Выезд жителей Беловского района
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. "Единая Россия" сделает всё от нее зависящее, чтобы помочь вынужденным переселенцам Курской области, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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"Как известно, Украина совершила террористическую вылазку на нашу территорию... В результате сейчас большие объемы гуманитарной помощи идут благодаря возможностям "Единой России"... Мы обязаны сделать всё от нас зависящее, чтобы всем нашим людям помочь. Они остались сейчас и без крова, и без возможностей, поэтому нужно всё: еда, медикаменты, предметы обычного бытового пользования", - сказал он на совещании о ходе гуманитарной миссии "Единой России" в Курской области.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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