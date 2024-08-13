https://ria.ru/20240813/rossija-1965950310.html

ЕР сделает все для помощи переселенцам из Курской области, заявил Медведев

ЕР сделает все для помощи переселенцам из Курской области, заявил Медведев - РИА Новости, 13.08.2024

ЕР сделает все для помощи переселенцам из Курской области, заявил Медведев

"Единая Россия" сделает всё от нее зависящее, чтобы помочь вынужденным переселенцам Курской области, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:19

2024-08-13T15:19

2024-08-13T15:19

россия

курская область

украина

владимир путин

дмитрий медведев

валерий герасимов

единая россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. "Единая Россия" сделает всё от нее зависящее, чтобы помочь вынужденным переселенцам Курской области, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Как известно, Украина совершила террористическую вылазку на нашу территорию... В результате сейчас большие объемы гуманитарной помощи идут благодаря возможностям "Единой России"... Мы обязаны сделать всё от нас зависящее, чтобы всем нашим людям помочь. Они остались сейчас и без крова, и без возможностей, поэтому нужно всё: еда, медикаменты, предметы обычного бытового пользования", - сказал он на совещании о ходе гуманитарной миссии "Единой России" в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html

https://ria.ru/20240807/porucheniya-1964768011.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, владимир путин, дмитрий медведев, валерий герасимов, единая россия, вооруженные силы украины