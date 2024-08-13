https://ria.ru/20240813/roskomnadzor-1965885500.html
Роскомнадзор ограничил доступ к новому адресу сайта "Книги фанфиков"
Роскомнадзор ограничил доступ к новому адресу сайта "Книги фанфиков" - РИА Новости, 13.08.2024
Роскомнадзор ограничил доступ к новому адресу сайта "Книги фанфиков"
Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к новому адресу популярного сайта фанфикшна "Книга фанфиков" ("Фикбук"), сообщает универсальный сервис РКН... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:46
2024-08-13T11:46
2024-08-13T11:46
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к новому адресу популярного сайта фанфикшна "Книга фанфиков" ("Фикбук"), сообщает универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети интернет. Ранее создатели крупнейшего русскоязычного сайта фанфикшна "Книга фанфиков" ("Фикбук") запустили по новому адресу новую версию проекта, которая по их словам соответствует законам РФ и требованиям Роскомнадзора. "Доступ ограничивается к сайту", - говорится в сообщении. Роскомнадзор также сообщал РИА Новости, что неоднократно направлял владельцам латвийской платформы "Книга фанфиков" требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения*. Однако владельцы ресурса удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили на другие, в результате Роскомнадзор его заблокировал. Позже "Фикбук" сообщал об удалении запрещенной информации, но, как заявили в Роскомнадзоре во вторник, она все еще там присутствует, и основания для разблокировки ресурса отсутствуют. В июле этого года Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что пока не готов разблокировать русскоязычный сайт "Фикбука", так как на нем все еще присутствует запрещенная в РФ информация. Создатели ресурса сообщали в своем Telegram-канале, что сделали все необходимые изменения, чтобы "Фикбук" соответствовал законам РФ. Платформа ждала проверки Роскомнадзора. Также 19 июля "Фикбук" обещал заблокировать ЛГБТ*-контент (для пользователей из России).* движение признано экстремистским и запрещено в России
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор ограничил доступ к новому адресу сайта "Книги фанфиков"
РКН заблокировал новую версию проекта популярного сайта с фанфиками "Фикбук"
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к новому адресу популярного сайта фанфикшна "Книга фанфиков" ("Фикбук"), сообщает универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети интернет.
Ранее создатели крупнейшего русскоязычного сайта фанфикшна "Книга фанфиков" ("Фикбук") запустили по новому адресу новую версию проекта, которая по их словам соответствует законам РФ и требованиям Роскомнадзора.
«
"Доступ ограничивается к сайту", - говорится в сообщении.
Роскомнадзор также сообщал РИА Новости, что неоднократно направлял владельцам латвийской платформы "Книга фанфиков" требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения*. Однако владельцы ресурса удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили на другие, в результате Роскомнадзор его заблокировал. Позже "Фикбук" сообщал об удалении запрещенной информации, но, как заявили в Роскомнадзоре во вторник, она все еще там присутствует, и основания для разблокировки ресурса отсутствуют.
В июле этого года Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что пока не готов разблокировать русскоязычный сайт "Фикбука", так как на нем все еще присутствует запрещенная в РФ информация. Создатели ресурса сообщали в своем Telegram-канале, что сделали все необходимые изменения, чтобы "Фикбук" соответствовал законам РФ. Платформа ждала проверки Роскомнадзора. Также 19 июля "Фикбук" обещал заблокировать ЛГБТ*-контент (для пользователей из России).
* движение признано экстремистским и запрещено в России