https://ria.ru/20240813/rosenergoatom-1965882208.html
В Росэнергоатоме оценили работу Курской АЭС
В Росэнергоатоме оценили работу Курской АЭС - РИА Новости, 13.08.2024
В Росэнергоатоме оценили работу Курской АЭС
Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон на станции и в районе ее расположения находится на уровне естественных фоновых значений, сообщил концерн РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:33
2024-08-13T11:33
2024-08-13T11:45
росэнергоатом
курская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон на станции и в районе ее расположения находится на уровне естественных фоновых значений, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") в официальном Telegram-канале."На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 — в режиме эксплуатации "без генерации", - говорится в сообщении "Росэнергоатома".Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне естественных фоновых значений, отмечает концерн."Не поддавайтесь на информационные провокации. Доверяйте только официальным источникам информации", - призвал "Росэнергоатом".
https://ria.ru/20240813/senator-1965879564.html
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росэнергоатом, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Росэнергоатом, Курская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Росэнергоатоме оценили работу Курской АЭС
Росэнергоатом: Курская АЭС работает в штатном режиме