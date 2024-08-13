https://ria.ru/20240813/reb-1965961580.html

В Курской области заработал дрон "Князь Вандал Новгородский"

В Курской области заработал дрон "Князь Вандал Новгородский" - РИА Новости, 13.08.2024

В Курской области заработал дрон "Князь Вандал Новгородский"

Дрон, разработанный новгородским центром "Ушкуйник", против которого РЭБ бессильны, работает в Курской области, сообщил губернатор Новгородской области Андрей... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:04

2024-08-13T16:04

2024-08-13T16:16

курская область

новгородская область

андрей никитин (политик)

технологии

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Дрон, разработанный новгородским центром "Ушкуйник", против которого РЭБ бессильны, работает в Курской области, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале. "Враг будет повержен! Дрон "Князь Вандал Новгородский" работает в Курской области. Это собственная разработка новгородского научно-производственного центра "Ушкуйник". Она уже зарекомендовала себя на фронте. Основана на революционной технологии связи и управления, против которой существующие средства РЭБ бессильны", - уточнил Никитин. По его словам, название дрона символично: Вандал Новгородский - легендарный князь, один из правителей Словенска, которого ассоциируют с Новгородом.

https://ria.ru/20231124/bpla-1911521243.html

курская область

новгородская область

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курская область, новгородская область, андрей никитин (политик), технологии