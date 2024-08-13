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В Курской области заработал дрон "Князь Вандал Новгородский" - РИА Новости, 13.08.2024
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16:04 13.08.2024 (обновлено: 16:16 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/reb-1965961580.html
В Курской области заработал дрон "Князь Вандал Новгородский"
В Курской области заработал дрон "Князь Вандал Новгородский" - РИА Новости, 13.08.2024
В Курской области заработал дрон "Князь Вандал Новгородский"
Дрон, разработанный новгородским центром "Ушкуйник", против которого РЭБ бессильны, работает в Курской области, сообщил губернатор Новгородской области Андрей... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:04
2024-08-13T16:16
курская область
новгородская область
андрей никитин (политик)
технологии
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Дрон, разработанный новгородским центром "Ушкуйник", против которого РЭБ бессильны, работает в Курской области, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале. "Враг будет повержен! Дрон "Князь Вандал Новгородский" работает в Курской области. Это собственная разработка новгородского научно-производственного центра "Ушкуйник". Она уже зарекомендовала себя на фронте. Основана на революционной технологии связи и управления, против которой существующие средства РЭБ бессильны", - уточнил Никитин. По его словам, название дрона символично: Вандал Новгородский - легендарный князь, один из правителей Словенска, которого ассоциируют с Новгородом.
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курская область, новгородская область, андрей никитин (политик), технологии
Курская область, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Технологии
В Курской области заработал дрон "Князь Вандал Новгородский"

Никитин: в Курской области работает дрон, против которого РЭБ бессильны

© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале ЧАДАЕВКадр видео применения дрона "Князь Вандал Новгородский" в Курской области
Кадр видео применения дрона Князь Вандал Новгородский в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале ЧАДАЕВ
Кадр видео применения дрона "Князь Вандал Новгородский" в Курской области
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Дрон, разработанный новгородским центром "Ушкуйник", против которого РЭБ бессильны, работает в Курской области, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале.
«
"Враг будет повержен! Дрон "Князь Вандал Новгородский" работает в Курской области. Это собственная разработка новгородского научно-производственного центра "Ушкуйник". Она уже зарекомендовала себя на фронте. Основана на революционной технологии связи и управления, против которой существующие средства РЭБ бессильны", - уточнил Никитин.
По его словам, название дрона символично: Вандал Новгородский - легендарный князь, один из правителей Словенска, которого ассоциируют с Новгородом.
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Курская областьНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Технологии
 
 
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