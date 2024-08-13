https://ria.ru/20240813/radiostantsiya-1965846638.html

В России разработали самонаводящуюся на спутник радиостанцию

В России разработали самонаводящуюся на спутник радиостанцию - РИА Новости, 13.08.2024

В России разработали самонаводящуюся на спутник радиостанцию

Предприятие "Ростеха" разработало компактную радиостанцию, которая может автоматически наводиться на спутник даже в движении, изделие показано на форуме... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T08:24

2024-08-13T08:24

2024-08-13T08:59

новое оружие россии

безопасность

ростех

российская электроника

патриот

форум "армия — 2024"

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КУБИНКА (Московская область), 13 авг - РИА Новости. Предприятие "Ростеха" разработало компактную радиостанцию, которая может автоматически наводиться на спутник даже в движении, изделие показано на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые представляет на форуме "Армия-2024" спутниковую радиостанцию "Лемма". Она предназначена для установки на мобильные объекты и обеспечивает связь в движении. Аппаратура не имеет отечественных аналогов и может применяться в ходе аварийно-спасательных работ, при проведении оперативно-розыскных и специальных мероприятий", - говорится в сообщении. Отмечается, что в станции применена фазированная антенная решетка, за счет чего "Лемму" удалось сделать столь компактной - высота антенного блока составляет всего 20 сантиметров. Аппаратуру можно установить на крышу любого наземного транспортного средства, в том числе на рейлинги легкового автомобиля. Для защиты оборудования от ветра применяется радиопрозрачный обтекатель. "Антенный модуль имеет возможность автоматизированного наведения на спутник, а также автосопровождения сигнала. Кроме того, в станции реализован режим ручного наведения антенны на спутник. Аппаратура обеспечивает работу в С и Х диапазонах с такими космическими аппаратами, как "Ямал" и "Экспресс-АМ", - рассказали в "Ростехе". Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240812/rls-1965593425.html

https://ria.ru/20240812/rossija-1965643735.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, ростех, российская электроника, патриот, форум "армия — 2024"