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В России разработали самонаводящуюся на спутник радиостанцию - РИА Новости, 13.08.2024
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Новое оружие России
 
08:24 13.08.2024 (обновлено: 08:59 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/radiostantsiya-1965846638.html
В России разработали самонаводящуюся на спутник радиостанцию
В России разработали самонаводящуюся на спутник радиостанцию - РИА Новости, 13.08.2024
В России разработали самонаводящуюся на спутник радиостанцию
Предприятие "Ростеха" разработало компактную радиостанцию, которая может автоматически наводиться на спутник даже в движении, изделие показано на форуме... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T08:24
2024-08-13T08:59
новое оружие россии
безопасность
ростех
российская электроника
патриот
форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская область), 13 авг - РИА Новости. Предприятие "Ростеха" разработало компактную радиостанцию, которая может автоматически наводиться на спутник даже в движении, изделие показано на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые представляет на форуме "Армия-2024" спутниковую радиостанцию "Лемма". Она предназначена для установки на мобильные объекты и обеспечивает связь в движении. Аппаратура не имеет отечественных аналогов и может применяться в ходе аварийно-спасательных работ, при проведении оперативно-розыскных и специальных мероприятий", - говорится в сообщении. Отмечается, что в станции применена фазированная антенная решетка, за счет чего "Лемму" удалось сделать столь компактной - высота антенного блока составляет всего 20 сантиметров. Аппаратуру можно установить на крышу любого наземного транспортного средства, в том числе на рейлинги легкового автомобиля. Для защиты оборудования от ветра применяется радиопрозрачный обтекатель. "Антенный модуль имеет возможность автоматизированного наведения на спутник, а также автосопровождения сигнала. Кроме того, в станции реализован режим ручного наведения антенны на спутник. Аппаратура обеспечивает работу в С и Х диапазонах с такими космическими аппаратами, как "Ямал" и "Экспресс-АМ", - рассказали в "Ростехе". Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240812/rls-1965593425.html
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безопасность, ростех, российская электроника, патриот, форум "армия — 2024"
Новое оружие России, Безопасность, Ростех, Российская электроника, Патриот, Форум "Армия — 2024"
В России разработали самонаводящуюся на спутник радиостанцию

"Ростех" представил на "Армии-2024" самонаводящуюся радиостанцию "Лемма"

© Фото : РостехМобильная спутниковая станция с системой самонаведения "Лемма"
Мобильная спутниковая станция с системой самонаведения Лемма - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Ростех
Мобильная спутниковая станция с системой самонаведения "Лемма"
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 13 авг - РИА Новости. Предприятие "Ростеха" разработало компактную радиостанцию, которая может автоматически наводиться на спутник даже в движении, изделие показано на форуме "Армия-2024", сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые представляет на форуме "Армия-2024" спутниковую радиостанцию "Лемма". Она предназначена для установки на мобильные объекты и обеспечивает связь в движении. Аппаратура не имеет отечественных аналогов и может применяться в ходе аварийно-спасательных работ, при проведении оперативно-розыскных и специальных мероприятий", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в станции применена фазированная антенная решетка, за счет чего "Лемму" удалось сделать столь компактной - высота антенного блока составляет всего 20 сантиметров.
Аппаратуру можно установить на крышу любого наземного транспортного средства, в том числе на рейлинги легкового автомобиля. Для защиты оборудования от ветра применяется радиопрозрачный обтекатель.
"Антенный модуль имеет возможность автоматизированного наведения на спутник, а также автосопровождения сигнала. Кроме того, в станции реализован режим ручного наведения антенны на спутник. Аппаратура обеспечивает работу в С и Х диапазонах с такими космическими аппаратами, как "Ямал" и "Экспресс-АМ", - рассказали в "Ростехе".
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
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