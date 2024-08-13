https://ria.ru/20240813/preduprezhdenie-1965877214.html

На Колыме предупредили о непогоде

На Колыме предупредили о непогоде - РИА Новости, 13.08.2024

На Колыме предупредили о непогоде

Спасатели во вторник распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях и сильном ветре в Магаданской области, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:09

2024-08-13T11:09

2024-08-13T11:22

происшествия

магаданская область

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956158641_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_da2fa73c86f415511edf67ea7ad26d92.jpg

МАГАДАН, 13 авг - РИА Новости. Спасатели во вторник распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях и сильном ветре в Магаданской области, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона. "Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Ольском, Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском муниципальных округах, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения, затруднениями в работе всех видов транспорта… а также возможен размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов. (Источник ЧС – сильный дождь, ветер)", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Ольском круге региона порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском муниципальных округах ожидается сильный дождь.

https://ria.ru/20240813/kuban-1965873924.html

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магаданская область, наводнения в россии — 2024