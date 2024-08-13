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На Колыме предупредили о непогоде
На Колыме предупредили о непогоде - РИА Новости, 13.08.2024
На Колыме предупредили о непогоде
Спасатели во вторник распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях и сильном ветре в Магаданской области, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:09
2024-08-13T11:09
2024-08-13T11:22
происшествия
магаданская область
наводнения в россии — 2024
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МАГАДАН, 13 авг - РИА Новости. Спасатели во вторник распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях и сильном ветре в Магаданской области, сообщает пожарно-спасательный центр (ПСЦ) региона. "Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Ольском, Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском муниципальных округах, связанных с повреждениями (обрывами) линий электропередачи и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, нарушениями автомобильного сообщения, затруднениями в работе всех видов транспорта… а также возможен размыв дорог, мостов, дамб, затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, сельхозугодий, активизация оползневых и обвально-осыпных процессов. (Источник ЧС – сильный дождь, ветер)", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Ольском круге региона порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском, Сусуманском муниципальных округах ожидается сильный дождь.
https://ria.ru/20240813/kuban-1965873924.html
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происшествия, магаданская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Магаданская область, Наводнения в России — 2024
На Колыме предупредили о непогоде
МЧС предупредило о ливневых дождях и сильном ветре в Магаданской области