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В России потушили 32 природных пожара за сутки
В России потушили 32 природных пожара за сутки - РИА Новости, 13.08.2024
В России потушили 32 природных пожара за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 32 природных пожара на площади 4768 гектаров, сообщила Авиалесоохрана в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T08:29
2024-08-13T08:29
2024-08-13T08:39
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 32 природных пожара на площади 4768 гектаров, сообщила Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.08.2024 в 13 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 32 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 4768 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ было 172 лесных пожара на площади 607 146 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии - там действовало 76 пожаров на 527 401 гектаре.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России потушили 32 природных пожара за сутки
В России за сутки потушили 32 природных пожара на площади 4768 гектаров