https://ria.ru/20240813/pozhar-1965864897.html

При пожаре в многоквартирном доме в Байкальске погиб младенец

При пожаре в многоквартирном доме в Байкальске погиб младенец - РИА Новости, 13.08.2024

При пожаре в многоквартирном доме в Байкальске погиб младенец

Уголовное дело возбуждено после гибели 9-месячного ребенка во время пожара в многоквартирном доме в Байкальске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:03

2024-08-13T10:03

2024-08-13T10:03

происшествия

байкальск

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели 9-месячного ребенка во время пожара в многоквартирном доме в Байкальске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале. Ночью в многоквартирном доме в городе Байкальске произошел пожар. Накануне к хозяину в гости приехала из Иркутска семья с ребенком. Почувствовав запах дыма, приезжие мужчина и женщина смогли самостоятельно выбраться на улицу. "Спасти девятимесячную девочку, которая спала в соседней комнате, не удалось. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. По данным МЧС, пожарные ликвидировали огонь на площади 12 квадратных метров. Им также удалось спасти из огня одного пострадавшего.

https://ria.ru/20240731/pozhar-1963188189.html

байкальск

иркутская область

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происшествия, байкальск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)