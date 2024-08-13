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При пожаре в многоквартирном доме в Байкальске погиб младенец - РИА Новости, 13.08.2024
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10:03 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/pozhar-1965864897.html
При пожаре в многоквартирном доме в Байкальске погиб младенец
При пожаре в многоквартирном доме в Байкальске погиб младенец - РИА Новости, 13.08.2024
При пожаре в многоквартирном доме в Байкальске погиб младенец
Уголовное дело возбуждено после гибели 9-месячного ребенка во время пожара в многоквартирном доме в Байкальске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:03
2024-08-13T10:03
происшествия
байкальск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели 9-месячного ребенка во время пожара в многоквартирном доме в Байкальске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале. Ночью в многоквартирном доме в городе Байкальске произошел пожар. Накануне к хозяину в гости приехала из Иркутска семья с ребенком. Почувствовав запах дыма, приезжие мужчина и женщина смогли самостоятельно выбраться на улицу. "Спасти девятимесячную девочку, которая спала в соседней комнате, не удалось. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении. По данным МЧС, пожарные ликвидировали огонь на площади 12 квадратных метров. Им также удалось спасти из огня одного пострадавшего.
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происшествия, байкальск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкальск, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в многоквартирном доме в Байкальске погиб младенец

СК возбудил дело после гибели девятимесячного ребенка при пожаре в Байкальске

© Фото : Следком38/TelegramПоследствия пожара в частном доме в микрорайоне Южном в Байкальске
Последствия пожара в частном доме в микрорайоне Южном в Байкальске - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Следком38/Telegram
Последствия пожара в частном доме в микрорайоне Южном в Байкальске
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели 9-месячного ребенка во время пожара в многоквартирном доме в Байкальске, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале.
Ночью в многоквартирном доме в городе Байкальске произошел пожар. Накануне к хозяину в гости приехала из Иркутска семья с ребенком. Почувствовав запах дыма, приезжие мужчина и женщина смогли самостоятельно выбраться на улицу.
"Спасти девятимесячную девочку, которая спала в соседней комнате, не удалось. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, пожарные ликвидировали огонь на площади 12 квадратных метров. Им также удалось спасти из огня одного пострадавшего.
Место пожара в торговом центре в Симферополе. 30 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
СК назвал причину пожара в симферопольском торговом центре
31 июля, 14:27
 
ПроисшествияБайкальскИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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