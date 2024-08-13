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В Екатеринбурге загорелись два садовых дома - РИА Новости, 13.08.2024
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06:39 13.08.2024 (обновлено: 11:00 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/pozhar-1965839698.html
В Екатеринбурге загорелись два садовых дома
В Екатеринбурге загорелись два садовых дома - РИА Новости, 13.08.2024
В Екатеринбурге загорелись два садовых дома
Два садовых дома и надворные постройки загорелись в Екатеринбурге на площади 250 "квадратов", открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T06:39
2024-08-13T11:00
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Два садовых дома и надворные постройки загорелись в Екатеринбурге на площади 250 "квадратов", открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Сегодня ночью в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании по адресу: город Екатеринбург, улица Металлургов, коллективный сад. На площади 250 квадратных метров горели два садовых дома и надворные постройки. Существовала угроза распространения пожара на соседние строения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что огнеборцы вынесли из горящих строений три газовых баллона. Как сообщает ведомство, в тушении возгорания участвовали 16 специалистов и семь единиц техники. Отмечается, что причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России. "Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России удалось избежать распространения пожара на большую площадь. В 3.25 огнеборцы локализовали возгорание. В 3.57 открытое горение на пожаре было ликвидировано", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240813/pozhar-1965823584.html
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область
В Екатеринбурге загорелись два садовых дома

В Екатеринбурге загорелись два садовых дома и надворные постройки

© Фото : МЧС Свердловской области/TelegramМесто пожара в садовых домах и надворной постройки в Екатеринбурге. 13 августа 2024
Место пожара в садовых домах и надворной постройки в Екатеринбурге. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : МЧС Свердловской области/Telegram
Место пожара в садовых домах и надворной постройки в Екатеринбурге. 13 августа 2024
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Два садовых дома и надворные постройки загорелись в Екатеринбурге на площади 250 "квадратов", открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
"Сегодня ночью в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании по адресу: город Екатеринбург, улица Металлургов, коллективный сад. На площади 250 квадратных метров горели два садовых дома и надворные постройки. Существовала угроза распространения пожара на соседние строения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что огнеборцы вынесли из горящих строений три газовых баллона. Как сообщает ведомство, в тушении возгорания участвовали 16 специалистов и семь единиц техники. Отмечается, что причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.
"Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России удалось избежать распространения пожара на большую площадь. В 3.25 огнеборцы локализовали возгорание. В 3.57 открытое горение на пожаре было ликвидировано", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская область
 
 
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