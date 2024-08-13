https://ria.ru/20240813/pozhar-1965839698.html

В Екатеринбурге загорелись два садовых дома

В Екатеринбурге загорелись два садовых дома - РИА Новости, 13.08.2024

В Екатеринбурге загорелись два садовых дома

Два садовых дома и надворные постройки загорелись в Екатеринбурге на площади 250 "квадратов", открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T06:39

2024-08-13T06:39

2024-08-13T11:00

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Два садовых дома и надворные постройки загорелись в Екатеринбурге на площади 250 "квадратов", открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Сегодня ночью в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании по адресу: город Екатеринбург, улица Металлургов, коллективный сад. На площади 250 квадратных метров горели два садовых дома и надворные постройки. Существовала угроза распространения пожара на соседние строения. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что огнеборцы вынесли из горящих строений три газовых баллона. Как сообщает ведомство, в тушении возгорания участвовали 16 специалистов и семь единиц техники. Отмечается, что причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России. "Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России удалось избежать распространения пожара на большую площадь. В 3.25 огнеборцы локализовали возгорание. В 3.57 открытое горение на пожаре было ликвидировано", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240813/pozhar-1965823584.html

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екатеринбург

россия

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область