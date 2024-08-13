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В Москве потушили пожар на территории больницы

В Москве потушили пожар на территории больницы - РИА Новости, 13.08.2024

В Москве потушили пожар на территории больницы

Пожар на территории больницы в Москве потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T01:02

2024-08-13T01:02

2024-08-13T01:02

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пожар на территории больницы в Москве потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что пожар произошел на севере столицы на территории больницы. Отмечалось, что огонь охватывал 50 квадратных метров подвала трехэтажного административного здания. На работу расположенного рядом лечебного корпуса происшествие не повлияло. "В Москве огнеборцы МЧС России потушили пожар. На месте работали 56 специалистов и 16 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)