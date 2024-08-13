https://ria.ru/20240813/pozhar-1965822758.html

В Москве загорелась больница

В Москве загорелась больница - РИА Новости, 13.08.2024

В Москве загорелась больница

Пожар тушат на территории больницы в Москве, огонь охватил 50 квадратных метров подвала административного здания, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T00:41

2024-08-13T00:41

2024-08-13T00:41

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пожар тушат на территории больницы в Москве, огонь охватил 50 квадратных метров подвала административного здания, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "На севере столицы возгорание произошло на территории больницы. Огонь охватил 50 квадратных метров подвала трехэтажного административного здания", - говорится в сообщении. Уточняется, что на работу расположенного рядом лечебного корпуса происшествие не повлияло. "Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240812/pozhar-1965595529.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)