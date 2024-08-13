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В Москве загорелась больница
В Москве загорелась больница - РИА Новости, 13.08.2024
В Москве загорелась больница
Пожар тушат на территории больницы в Москве, огонь охватил 50 квадратных метров подвала административного здания, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T00:41
2024-08-13T00:41
2024-08-13T00:41
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Пожар тушат на территории больницы в Москве, огонь охватил 50 квадратных метров подвала административного здания, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "На севере столицы возгорание произошло на территории больницы. Огонь охватил 50 квадратных метров подвала трехэтажного административного здания", - говорится в сообщении. Уточняется, что на работу расположенного рядом лечебного корпуса происшествие не повлияло. "Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - добавили в ведомстве.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелась больница
МЧС: на севере Москвы загорелась больница