https://ria.ru/20240813/poteri-1965930178.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки - РИА Новости, 13.08.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки

Украинские войска потеряли на Курском направлении за сутки до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:17

2024-08-13T14:17

2024-08-13T14:20

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли на Курском направлении за сутки до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины