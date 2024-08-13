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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки - РИА Новости, 13.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки
Украинские войска потеряли на Курском направлении за сутки до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:17
2024-08-13T14:17
2024-08-13T14:20
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли на Курском направлении за сутки до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Курском направлении за сутки
МО РФ: ВСУ на Курском направлении потеряли за сутки до 420 военных