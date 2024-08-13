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Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу Макеевки
Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу Макеевки - РИА Новости, 13.08.2024
Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу Макеевки
Пострадавший мирный житель с минно-взрывной и открытой черепно-мозговой травмами поступил в приемное отделение больницы в Макеевке, сообщило министерство... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:47
2024-08-13T16:47
2024-08-13T16:47
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Пострадавший мирный житель с минно-взрывной и открытой черепно-мозговой травмами поступил в приемное отделение больницы в Макеевке, сообщило министерство здравоохранения ДНР. "В приемное отделение Клинической Рудничной больницы г. Макеевки был доставлен пострадавший. После осмотра дежурным нейрохирургом ему была сделана компьютерная томография и установлен диагноз: минно-взрывная травма, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом теменной кости справа", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что пострадавшему провели операцию, он находится в стабильном состоянии средней тяжести, пациент продолжает лечение в отделении нейрохирургии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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макеевка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу Макеевки
Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу Макеевки в ДНР