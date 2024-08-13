Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу Макеевки - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/postradvshiy-1965975192.html
Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу Макеевки
Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу Макеевки - РИА Новости, 13.08.2024
Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу Макеевки
Пострадавший мирный житель с минно-взрывной и открытой черепно-мозговой травмами поступил в приемное отделение больницы в Макеевке, сообщило министерство... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:47
2024-08-13T16:47
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Пострадавший мирный житель с минно-взрывной и открытой черепно-мозговой травмами поступил в приемное отделение больницы в Макеевке, сообщило министерство здравоохранения ДНР. "В приемное отделение Клинической Рудничной больницы г. Макеевки был доставлен пострадавший. После осмотра дежурным нейрохирургом ему была сделана компьютерная томография и установлен диагноз: минно-взрывная травма, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом теменной кости справа", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что пострадавшему провели операцию, он находится в стабильном состоянии средней тяжести, пациент продолжает лечение в отделении нейрохирургии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
макеевка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу Макеевки

Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу Макеевки в ДНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Пострадавший мирный житель с минно-взрывной и открытой черепно-мозговой травмами поступил в приемное отделение больницы в Макеевке, сообщило министерство здравоохранения ДНР.
"В приемное отделение Клинической Рудничной больницы г. Макеевки был доставлен пострадавший. После осмотра дежурным нейрохирургом ему была сделана компьютерная томография и установлен диагноз: минно-взрывная травма, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом теменной кости справа", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавшему провели операцию, он находится в стабильном состоянии средней тяжести, пациент продолжает лечение в отделении нейрохирургии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала