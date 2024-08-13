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Число пострадавших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске выросло до 31 - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 13.08.2024 (обновлено: 17:50 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/postradavshie-1965935905.html
Число пострадавших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске выросло до 31
Число пострадавших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске выросло до 31 - РИА Новости, 13.08.2024
Число пострадавших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске выросло до 31
Число пострадавших от удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Лисичанске в ЛНР увеличилось до 31 человека, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:31
2024-08-13T17:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
луганская народная республика
лисичанск
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 авг – РИА Новости. Число пострадавших от удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Лисичанске в ЛНР увеличилось до 31 человека, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Ранее сообщалось о 28 пострадавших мирных жителях."Количество пострадавших в результате обстрела пассажирского автобуса в Лисичанске увеличилось до 31 человека", - приводит слова министра Telegram-канал правительства ЛНР.Она уточнила, что всего госпитализированы 30 человек, один пассажир автобуса, женщина, скончалась, 18 человек находятся в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Состояние остальных средней и легкой степени тяжести.Министр рассказала, что для оказания помощи пострадавшим на место выехали специалисты из других городов ЛНР, для эвакуации тяжелых пациентов в Лисичанск направлены две бригады республиканской клинической больницы и еще одна реанимационная бригада.
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Кадры с места удара ВСУ по автобусу в Лисичанске
Кадры корреспондента РИА Новости с места удара, который ВСУ нанесли по автобусу в Лисичанске. По последним данным, погибли два человека, ранены более 30.
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вооруженные силы украины, луганская народная республика, лисичанск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Происшествия
Число пострадавших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске выросло до 31

Минздрав: число пострадавших от удара ВСУ по автобусу в Лисичанске выросло до 31

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramПоследствия обстрела автобуса в Лисичанске
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 авг – РИА Новости. Число пострадавших от удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Лисичанске в ЛНР увеличилось до 31 человека, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Ранее сообщалось о 28 пострадавших мирных жителях.
"Количество пострадавших в результате обстрела пассажирского автобуса в Лисичанске увеличилось до 31 человека", - приводит слова министра Telegram-канал правительства ЛНР.
Она уточнила, что всего госпитализированы 30 человек, один пассажир автобуса, женщина, скончалась, 18 человек находятся в тяжелом и в крайне тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Состояние остальных средней и легкой степени тяжести.
Министр рассказала, что для оказания помощи пострадавшим на место выехали специалисты из других городов ЛНР, для эвакуации тяжелых пациентов в Лисичанск направлены две бригады республиканской клинической больницы и еще одна реанимационная бригада.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскПроисшествия
 
 
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