https://ria.ru/20240813/posol-1965914330.html

Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в ФРГ

Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в ФРГ - РИА Новости, 13.08.2024

Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в ФРГ

Нападение Украины на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:39

2024-08-13T13:39

2024-08-13T13:46

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

сергей нечаев (дипломат)

вооруженные силы украины

запад

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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Нападение Украины на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора, говорится в комментарии посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, опубликованном во вторник на сайте дипмиссии. "Трагические события последних дней отчётливо показали, что западное оружие необходимо главарям киевского режима не для "защиты собственных территорий", а для осуществления террора и уничтожения гражданской инфраструктуры, убийств и запугивания беззащитных мирных жителей", - заявил посол. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/posol-1965911539.html

https://ria.ru/20240812/germaniya-1965740111.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, сергей нечаев (дипломат), вооруженные силы украины, запад