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Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в ФРГ - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 13.08.2024 (обновлено: 13:46 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/posol-1965914330.html
Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в ФРГ
Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в ФРГ - РИА Новости, 13.08.2024
Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в ФРГ
Нападение Украины на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:39
2024-08-13T13:46
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
сергей нечаев (дипломат)
вооруженные силы украины
запад
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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Нападение Украины на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора, говорится в комментарии посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, опубликованном во вторник на сайте дипмиссии. "Трагические события последних дней отчётливо показали, что западное оружие необходимо главарям киевского режима не для "защиты собственных территорий", а для осуществления террора и уничтожения гражданской инфраструктуры, убийств и запугивания беззащитных мирных жителей", - заявил посол. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/posol-1965911539.html
https://ria.ru/20240812/germaniya-1965740111.html
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россия, курская область, украина, сергей нечаев (дипломат), вооруженные силы украины, запад
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Сергей Нечаев (дипломат), Вооруженные силы Украины, Запад
Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в ФРГ

Посол Нечаев: западное оружие нужно Киеву для террора, не для защиты

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Нападение Украины на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора, говорится в комментарии посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, опубликованном во вторник на сайте дипмиссии.
"Трагические события последних дней отчётливо показали, что западное оружие необходимо главарям киевского режима не для "защиты собственных территорий", а для осуществления террора и уничтожения гражданской инфраструктуры, убийств и запугивания беззащитных мирных жителей", - заявил посол.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Посол России в ФРГ объяснил вылазку ВСУ в Курскую область кровавым пиаром
Вчера, 13:31
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской , а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаСергей Нечаев (дипломат)Вооруженные силы УкраиныЗапад
 
 
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