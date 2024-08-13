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Посол России в ФРГ объяснил вылазку ВСУ в Курскую область кровавым пиаром
Посол России в ФРГ объяснил вылазку ВСУ в Курскую область кровавым пиаром - РИА Новости, 13.08.2024
Посол России в ФРГ объяснил вылазку ВСУ в Курскую область кровавым пиаром
Киевский режим масштабной провокацией в Курской области в очередной раз наглядно продемонстрировал свою террористическую сущность, чтобы на кровавом пиаре... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:31
2024-08-13T13:31
2024-08-13T15:36
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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Киевский режим масштабной провокацией в Курской области в очередной раз наглядно продемонстрировал свою террористическую сущность, чтобы на кровавом пиаре получить оружейные и финансовые транши от зарубежных кураторов, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев в комментарии, размещенном на официальном сайте дипмиссии."Рейд ВСУ в Курскую область не имеет с военной точки зрения никакого смысла и не сможет переломить ход СВО. Его реальной целью является стремление преступного режима в Киеве отвлечь внимание собственного населения и мировой общественности от критической для ВСУ ситуации на Донбассе и попытаться при помощи кровавого пиара получить новые оружейные и финансовые транши от своих зарубежных кураторов", - заключил посол.
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в мире, россия, германия, курская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Германия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Посол России в ФРГ объяснил вылазку ВСУ в Курскую область кровавым пиаром
Посол Нечаев: ВСУ на кровавом пиаре пытаются получить финансирование от Запада