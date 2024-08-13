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Посол России в ФРГ объяснил вылазку ВСУ в Курскую область кровавым пиаром - РИА Новости, 13.08.2024
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13:31 13.08.2024 (обновлено: 15:36 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/posol-1965911539.html
Посол России в ФРГ объяснил вылазку ВСУ в Курскую область кровавым пиаром
Посол России в ФРГ объяснил вылазку ВСУ в Курскую область кровавым пиаром - РИА Новости, 13.08.2024
Посол России в ФРГ объяснил вылазку ВСУ в Курскую область кровавым пиаром
Киевский режим масштабной провокацией в Курской области в очередной раз наглядно продемонстрировал свою террористическую сущность, чтобы на кровавом пиаре... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:31
2024-08-13T15:36
в мире
россия
германия
курская область
вооруженные силы украины
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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Киевский режим масштабной провокацией в Курской области в очередной раз наглядно продемонстрировал свою террористическую сущность, чтобы на кровавом пиаре получить оружейные и финансовые транши от зарубежных кураторов, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев в комментарии, размещенном на официальном сайте дипмиссии."Рейд ВСУ в Курскую область не имеет с военной точки зрения никакого смысла и не сможет переломить ход СВО. Его реальной целью является стремление преступного режима в Киеве отвлечь внимание собственного населения и мировой общественности от критической для ВСУ ситуации на Донбассе и попытаться при помощи кровавого пиара получить новые оружейные и финансовые транши от своих зарубежных кураторов", - заключил посол.
https://ria.ru/20240813/germaniya-1965909537.html
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в мире, россия, германия, курская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Германия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Посол России в ФРГ объяснил вылазку ВСУ в Курскую область кровавым пиаром

Посол Нечаев: ВСУ на кровавом пиаре пытаются получить финансирование от Запада

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Киевский режим масштабной провокацией в Курской области в очередной раз наглядно продемонстрировал свою террористическую сущность, чтобы на кровавом пиаре получить оружейные и финансовые транши от зарубежных кураторов, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев в комментарии, размещенном на официальном сайте дипмиссии.
"Рейд ВСУ в Курскую область не имеет с военной точки зрения никакого смысла и не сможет переломить ход СВО. Его реальной целью является стремление преступного режима в Киеве отвлечь внимание собственного населения и мировой общественности от критической для ВСУ ситуации на Донбассе и попытаться при помощи кровавого пиара получить новые оружейные и финансовые транши от своих зарубежных кураторов", - заключил посол.
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