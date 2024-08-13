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Управление по морской политике будет готовить данные к посланиям президента - РИА Новости, 13.08.2024
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17:14 13.08.2024
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Управление по морской политике будет готовить данные к посланиям президента
Управление по морской политике будет готовить данные к посланиям президента - РИА Новости, 13.08.2024
Управление по морской политике будет готовить данные к посланиям президента
Управление по национальной морской политике будет участвовать в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ парламенту, следует из положения об... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:14
2024-08-13T17:14
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление по национальной морской политике будет участвовать в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ парламенту, следует из положения об управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "Основными функциями управления являются... участие в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации", - говорится в документе.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Управление по морской политике будет готовить данные к посланиям президента

Управление по морской политике будет готовить материалы для посланий президента

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление по национальной морской политике будет участвовать в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ парламенту, следует из положения об управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики.
Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Основными функциями управления являются... участие в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Ежегодные послания президента России Федеральному Собранию
29 февраля, 02:05
 
ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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