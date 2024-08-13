https://ria.ru/20240813/poslanie-1965985862.html

Управление по морской политике будет готовить данные к посланиям президента

Управление по морской политике будет готовить данные к посланиям президента - РИА Новости, 13.08.2024

Управление по морской политике будет готовить данные к посланиям президента

Управление по национальной морской политике будет участвовать в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ парламенту, следует из положения об... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:14

2024-08-13T17:14

2024-08-13T17:14

политика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930247874_398:641:2899:2048_1920x0_80_0_0_23383a8862da846ec2bcc3e9906f9df7.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление по национальной морской политике будет участвовать в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ парламенту, следует из положения об управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "Основными функциями управления являются... участие в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240229/poslaniya-1929950052.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин