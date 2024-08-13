https://ria.ru/20240813/poslanie-1965985862.html
Управление по морской политике будет готовить данные к посланиям президента
Управление по морской политике будет готовить данные к посланиям президента - РИА Новости, 13.08.2024
Управление по морской политике будет готовить данные к посланиям президента
Управление по национальной морской политике будет участвовать в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ парламенту, следует из положения об... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:14
2024-08-13T17:14
2024-08-13T17:14
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление по национальной морской политике будет участвовать в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ парламенту, следует из положения об управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики. Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "Основными функциями управления являются... участие в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240229/poslaniya-1929950052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Управление по морской политике будет готовить данные к посланиям президента
Управление по морской политике будет готовить материалы для посланий президента
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Управление по национальной морской политике будет участвовать в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ парламенту, следует из положения об управлении президента РФ по вопросам национальной морской политики.
Утверждающий положение указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Основными функциями управления являются... участие в подготовке материалов для ежегодных посланий президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации", - говорится в документе.