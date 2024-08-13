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Власти Приморья призвали перечислить помощь для жителей Курской области

Власти Приморья призвали перечислить помощь для жителей Курской области - РИА Новости, 13.08.2024

Власти Приморья призвали перечислить помощь для жителей Курской области

Многие организации Приморья перечислят однодневный заработок в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области, сообщил губернатор Олег Кожемяко в РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T18:16

2024-08-13T18:16

2024-08-13T18:16

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

олег кожемяко

вооруженные силы украины

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Многие организации Приморья перечислят однодневный заработок в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале. "Приморский край всегда поддерживал и будет поддерживать людей, нуждающихся в помощи. Мы знаем, что такая помощь всегда приходила к нам, когда мы находились в тяжёлой ситуации, и от братских республик, и от жителей всей страны. Поэтому принято решение многими организациями перечислить однодневный заработок... чтобы помочь жителям Курской области уйти от этой беды, пережить её", - говорится в сообщении Кожемяко. Он также призвал и жителей Приморья оказать посильную помощь, отметив, что важна любая поддержка. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240809/vyplaty-1965311424.html

курская область

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, брянская область, олег кожемяко, вооруженные силы украины, общество