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Власти Приморья призвали перечислить помощь для жителей Курской области
Власти Приморья призвали перечислить помощь для жителей Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Власти Приморья призвали перечислить помощь для жителей Курской области
Многие организации Приморья перечислят однодневный заработок в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области, сообщил губернатор Олег Кожемяко в РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:16
2024-08-13T18:16
2024-08-13T18:16
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
олег кожемяко
вооруженные силы украины
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Многие организации Приморья перечислят однодневный заработок в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале. "Приморский край всегда поддерживал и будет поддерживать людей, нуждающихся в помощи. Мы знаем, что такая помощь всегда приходила к нам, когда мы находились в тяжёлой ситуации, и от братских республик, и от жителей всей страны. Поэтому принято решение многими организациями перечислить однодневный заработок... чтобы помочь жителям Курской области уйти от этой беды, пережить её", - говорится в сообщении Кожемяко. Он также призвал и жителей Приморья оказать посильную помощь, отметив, что важна любая поддержка. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, брянская область, олег кожемяко, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Олег Кожемяко, Вооруженные силы Украины, Общество
Власти Приморья призвали перечислить помощь для жителей Курской области
В Приморье перечислят однодневный заработок в поддержку жителей Курской области
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости.
Многие организации Приморья перечислят однодневный заработок в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале
.
"Приморский край всегда поддерживал и будет поддерживать людей, нуждающихся в помощи. Мы знаем, что такая помощь всегда приходила к нам, когда мы находились в тяжёлой ситуации, и от братских республик, и от жителей всей страны. Поэтому принято решение многими организациями перечислить однодневный заработок... чтобы помочь жителям Курской области уйти от этой беды, пережить её", - говорится в сообщении Кожемяко.
Он также призвал и жителей Приморья оказать посильную помощь, отметив, что важна любая поддержка.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.