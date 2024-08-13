Рейтинг@Mail.ru
Власти Приморья призвали перечислить помощь для жителей Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/pomosch-1966008682.html
Власти Приморья призвали перечислить помощь для жителей Курской области
Власти Приморья призвали перечислить помощь для жителей Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Власти Приморья призвали перечислить помощь для жителей Курской области
Многие организации Приморья перечислят однодневный заработок в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области, сообщил губернатор Олег Кожемяко в РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:16
2024-08-13T18:16
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
олег кожемяко
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965872157_0:219:3078:1950_1920x0_80_0_0_77234907be9825c03c57b733cd1dabac.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Многие организации Приморья перечислят однодневный заработок в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале. "Приморский край всегда поддерживал и будет поддерживать людей, нуждающихся в помощи. Мы знаем, что такая помощь всегда приходила к нам, когда мы находились в тяжёлой ситуации, и от братских республик, и от жителей всей страны. Поэтому принято решение многими организациями перечислить однодневный заработок... чтобы помочь жителям Курской области уйти от этой беды, пережить её", - говорится в сообщении Кожемяко. Он также призвал и жителей Приморья оказать посильную помощь, отметив, что важна любая поддержка. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240809/vyplaty-1965311424.html
курская область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965872157_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_c2ab7c0478db62d1840d79bf10ca3fa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, брянская область, олег кожемяко, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Олег Кожемяко, Вооруженные силы Украины, Общество
Власти Приморья призвали перечислить помощь для жителей Курской области

В Приморье перечислят однодневный заработок в поддержку жителей Курской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Многие организации Приморья перечислят однодневный заработок в поддержку пострадавших в ходе нападения ВСУ в Курской области, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Telegram-канале.
"Приморский край всегда поддерживал и будет поддерживать людей, нуждающихся в помощи. Мы знаем, что такая помощь всегда приходила к нам, когда мы находились в тяжёлой ситуации, и от братских республик, и от жителей всей страны. Поэтому принято решение многими организациями перечислить однодневный заработок... чтобы помочь жителям Курской области уйти от этой беды, пережить её", - говорится в сообщении Кожемяко.
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Пострадавшим от обстрелов жителям Курской области начали оформлять выплаты
9 августа, 23:10
Он также призвал и жителей Приморья оказать посильную помощь, отметив, что важна любая поддержка.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьОлег КожемякоВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала