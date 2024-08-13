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Пенсионеры из Башкирии изготовили березовые веники для участников СВО
Пенсионеры из Башкирии изготовили березовые веники для участников СВО - РИА Новости, 13.08.2024
Пенсионеры из Башкирии изготовили березовые веники для участников СВО
Пенсионеры и ветераны из Калтасинского района Башкирии изготовили березовые веники для участников спецоперации, сообщил глава района Забир Габдуллин. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:15
2024-08-13T16:15
2024-08-13T16:15
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УФА, 13 авг – РИА Новости. Пенсионеры и ветераны из Калтасинского района Башкирии изготовили березовые веники для участников спецоперации, сообщил глава района Забир Габдуллин. Как отметил глава района, ранее бойцам СВО была доставлена мобильная баня, поэтому веники им очень пригодятся. "В центре активного и здорового долголетия при Бабаевском сельском клубе активные пенсионеры и ветераны организовали приготовление берёзовых банных веников. Всего изготовлено 30 пар... Пусть они согреют ребят любовью и поднимут боевой дух и силу. Огромное спасибо за активную гражданскую позицию, за неравнодушие и действенную помощь", - написал Габдуллин в своем Telegram-канале. Районный глава рассказал, что жители Калтасинского района не остаются в стороне и оказывают поддержку бойцам в зоне специальной военной операции: они участвуют в сборе гуманитарных конвоев, которые доставляют все необходимое.
https://ria.ru/20240813/pomosch-1965911352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, республика башкортостан
Надежные люди, СВО, Республика Башкортостан
УФА, 13 авг – РИА Новости. Пенсионеры и ветераны из Калтасинского района Башкирии изготовили березовые веники для участников спецоперации, сообщил глава района Забир Габдуллин.
Как отметил глава района, ранее бойцам СВО была доставлена мобильная баня, поэтому веники им очень пригодятся.
"В центре активного и здорового долголетия при Бабаевском сельском клубе активные пенсионеры и ветераны организовали приготовление берёзовых банных веников. Всего изготовлено 30 пар... Пусть они согреют ребят любовью и поднимут боевой дух и силу. Огромное спасибо за активную гражданскую позицию, за неравнодушие и действенную помощь", - написал Габдуллин в своем Telegram-канале.
Районный глава рассказал, что жители Калтасинского района не остаются в стороне и оказывают поддержку бойцам в зоне специальной военной операции: они участвуют в сборе гуманитарных конвоев, которые доставляют все необходимое.