https://ria.ru/20240813/pomosch-1965967780.html

Пенсионеры из Башкирии изготовили березовые веники для участников СВО

Пенсионеры из Башкирии изготовили березовые веники для участников СВО - РИА Новости, 13.08.2024

Пенсионеры из Башкирии изготовили березовые веники для участников СВО

Пенсионеры и ветераны из Калтасинского района Башкирии изготовили березовые веники для участников спецоперации, сообщил глава района Забир Габдуллин. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:15

2024-08-13T16:15

2024-08-13T16:15

надежные люди

сво

республика башкортостан

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УФА, 13 авг – РИА Новости. Пенсионеры и ветераны из Калтасинского района Башкирии изготовили березовые веники для участников спецоперации, сообщил глава района Забир Габдуллин. Как отметил глава района, ранее бойцам СВО была доставлена мобильная баня, поэтому веники им очень пригодятся. "В центре активного и здорового долголетия при Бабаевском сельском клубе активные пенсионеры и ветераны организовали приготовление берёзовых банных веников. Всего изготовлено 30 пар... Пусть они согреют ребят любовью и поднимут боевой дух и силу. Огромное спасибо за активную гражданскую позицию, за неравнодушие и действенную помощь", - написал Габдуллин в своем Telegram-канале. Районный глава рассказал, что жители Калтасинского района не остаются в стороне и оказывают поддержку бойцам в зоне специальной военной операции: они участвуют в сборе гуманитарных конвоев, которые доставляют все необходимое.

https://ria.ru/20240813/pomosch-1965911352.html

республика башкортостан

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Артем Смирнов

сво, республика башкортостан