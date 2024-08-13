https://ria.ru/20240813/politik-1965899295.html

Британский политик назвал атаку ВСУ на Курскую область самоубийственной

Британский политик назвал атаку ВСУ на Курскую область самоубийственной - РИА Новости, 13.08.2024

Британский политик назвал атаку ВСУ на Курскую область самоубийственной

Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кёртен на своей странице в соцсети X назвал нападение украинских сил на Курскую область одобренной НАТО... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:53

2024-08-13T12:53

2024-08-13T12:55

специальная военная операция на украине

курская область

россия

нато

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кёртен на своей странице в соцсети X назвал нападение украинских сил на Курскую область одобренной НАТО самоубийственной попыткой захватить Курскую атомную электростанцию. "Вторжение режима Зеленского в Курскую область было одобренной НАТО попыткой камикадзе захватить Курскую атомную электростанцию. Она провалилась, и силы, которые принимали в этом участие, теперь окружены в российском котле, в то время как территория отвоевывается", - написал он. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, нато, вооруженные силы украины, в мире