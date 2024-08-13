https://ria.ru/20240813/podmoskove-1965915343.html

Минздрав Подмосковья: еще 22 медработника направлены в Курскую область

Минздрав Подмосковья: еще 22 медработника направлены в Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024

Минздрав Подмосковья: еще 22 медработника направлены в Курскую область

Еще 22 медицинских работника направлены на помощь пострадавшим из Подмосковья в Курскую область, среди медперсонала: хирурги, травматологи и реаниматологи,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:43

2024-08-13T13:43

2024-08-13T13:43

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валерий герасимов

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Еще 22 медицинских работника направлены на помощь пострадавшим из Подмосковья в Курскую область, среди медперсонала: хирурги, травматологи и реаниматологи, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Медработники Подмосковья не могут остаться в стороне, когда в беде оказались обычные люди из соседнего региона. Ранее в поддержку коллегам мы уже направляли врачей, сейчас на смену им направили еще 22 медработника. Это хирурги, травматологи и реаниматологи. Также в пунктах временного размещения наши специалисты проводят медицинские осмотры прибывших из Курской области в Подмосковье", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве напомнили, что ранее в Курскую область была направлена бригада из 35 врачей, состоящая из хирургов, травматологов и реаниматологов. Кроме того, было направлено семь бригад скорой медицинской помощи. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240810/podmoskove-1965370042.html

https://ria.ru/20240809/vrachi-1965308201.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), курская область, валерий герасимов, алексей сапанюк