https://ria.ru/20240813/podmoskove-1965915343.html
Минздрав Подмосковья: еще 22 медработника направлены в Курскую область
Минздрав Подмосковья: еще 22 медработника направлены в Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Минздрав Подмосковья: еще 22 медработника направлены в Курскую область
Еще 22 медицинских работника направлены на помощь пострадавшим из Подмосковья в Курскую область, среди медперсонала: хирурги, травматологи и реаниматологи,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:43
2024-08-13T13:43
2024-08-13T13:43
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Еще 22 медицинских работника направлены на помощь пострадавшим из Подмосковья в Курскую область, среди медперсонала: хирурги, травматологи и реаниматологи, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Медработники Подмосковья не могут остаться в стороне, когда в беде оказались обычные люди из соседнего региона. Ранее в поддержку коллегам мы уже направляли врачей, сейчас на смену им направили еще 22 медработника. Это хирурги, травматологи и реаниматологи. Также в пунктах временного размещения наши специалисты проводят медицинские осмотры прибывших из Курской области в Подмосковье", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве напомнили, что ранее в Курскую область была направлена бригада из 35 врачей, состоящая из хирургов, травматологов и реаниматологов. Кроме того, было направлено семь бригад скорой медицинской помощи. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/podmoskove-1965370042.html
https://ria.ru/20240809/vrachi-1965308201.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), курская область, валерий герасимов, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Курская область, Валерий Герасимов, Алексей Сапанюк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Еще 22 медицинских работника направлены на помощь пострадавшим из Подмосковья в Курскую область, среди медперсонала: хирурги, травматологи и реаниматологи, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
"Медработники Подмосковья не могут остаться в стороне, когда в беде оказались обычные люди из соседнего региона. Ранее в поддержку коллегам мы уже направляли врачей, сейчас на смену им направили еще 22 медработника. Это хирурги, травматологи и реаниматологи. Также в пунктах временного размещения наши специалисты проводят медицинские осмотры прибывших из Курской области в Подмосковье", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ведомстве напомнили, что ранее в Курскую область была направлена бригада из 35 врачей, состоящая из хирургов, травматологов и реаниматологов. Кроме того, было направлено семь бригад скорой медицинской помощи.
Подразделения ВСУ
численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.