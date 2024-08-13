Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Подмосковья: еще 22 медработника направлены в Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:43 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/podmoskove-1965915343.html
Минздрав Подмосковья: еще 22 медработника направлены в Курскую область
Минздрав Подмосковья: еще 22 медработника направлены в Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Минздрав Подмосковья: еще 22 медработника направлены в Курскую область
Еще 22 медицинских работника направлены на помощь пострадавшим из Подмосковья в Курскую область, среди медперсонала: хирурги, травматологи и реаниматологи,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:43
2024-08-13T13:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
курская область
валерий герасимов
алексей сапанюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965912898_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_50149c81d22303714facb7390690ad4b.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Еще 22 медицинских работника направлены на помощь пострадавшим из Подмосковья в Курскую область, среди медперсонала: хирурги, травматологи и реаниматологи, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк. "Медработники Подмосковья не могут остаться в стороне, когда в беде оказались обычные люди из соседнего региона. Ранее в поддержку коллегам мы уже направляли врачей, сейчас на смену им направили еще 22 медработника. Это хирурги, травматологи и реаниматологи. Также в пунктах временного размещения наши специалисты проводят медицинские осмотры прибывших из Курской области в Подмосковье", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. В ведомстве напомнили, что ранее в Курскую область была направлена бригада из 35 врачей, состоящая из хирургов, травматологов и реаниматологов. Кроме того, было направлено семь бригад скорой медицинской помощи. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/podmoskove-1965370042.html
https://ria.ru/20240809/vrachi-1965308201.html
московская область (подмосковье)
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965912898_118:0:1078:720_1920x0_80_0_0_13d1da9c3172fd2e56c53a4af4897d7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), курская область, валерий герасимов, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Курская область, Валерий Герасимов, Алексей Сапанюк

Минздрав Подмосковья: еще 22 медработника направлены в Курскую область

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramСемь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для помощи жителям
Семь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для помощи жителям - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Еще 22 медицинских работника направлены на помощь пострадавшим из Подмосковья в Курскую область, среди медперсонала: хирурги, травматологи и реаниматологи, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
"Медработники Подмосковья не могут остаться в стороне, когда в беде оказались обычные люди из соседнего региона. Ранее в поддержку коллегам мы уже направляли врачей, сейчас на смену им направили еще 22 медработника. Это хирурги, травматологи и реаниматологи. Также в пунктах временного размещения наши специалисты проводят медицинские осмотры прибывших из Курской области в Подмосковье", - отметил Сапанюк, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramСемь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для помощи жителям
Семь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для помощи жителям - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Семь бригад скорой помощи и 22 врача из Подмосковья прибыли в Курскую область для помощи жителям
В ведомстве напомнили, что ранее в Курскую область была направлена бригада из 35 врачей, состоящая из хирургов, травматологов и реаниматологов. Кроме того, было направлено семь бригад скорой медицинской помощи.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ в Центре гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Подмосковье из Курской области прибыли 424 человека
10 августа, 13:03
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Подмосковные врачи осмотрели 323 ребенка и 54 взрослых из Курской области
9 августа, 22:34
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Курская областьВалерий ГерасимовАлексей Сапанюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала