https://ria.ru/20240813/optimizatsiya-1965960238.html

BIA Technologies оптимизировала места хранения товаров для компании "АЛИДИ"

BIA Technologies оптимизировала места хранения товаров для компании "АЛИДИ" - РИА Новости, 13.08.2024

BIA Technologies оптимизировала места хранения товаров для компании "АЛИДИ"

erid: F7NfYUJCUneLtWn4ijuA РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:52

2024-08-13T15:52

2024-08-13T15:52

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965954347_0:168:3168:1950_1920x0_80_0_0_1a2983896acc8b001b4a5a57b2c183e3.jpg

erid: F7NfYUJCUneLtWn4ijuA МОСКВА, 13 авг – пресс-служба BIA Technologies. Эксперты ИТ-компании создали имитационную модель (18+) для оптимизации работы склада крупного российского дистрибьютора "АЛИДИ". У оптового поставщика появился инструмент для оценки целевых параметров, выявления "узких мест" и оценки плотности хранения. До обращения к BIA Technologies расстановка груза на складе компании не учитывала удобство комплектации заказов. "АЛИДИ" стремилась снизить затраты на персонал и погрузо-разгрузочную технику, а также обрабатывать большее количество грузов имеющимися ресурсами. "Расходы на складскую логистику занимают важное место в структуре операционных затрат, поэтому их сокращение может привести к существенному снижению всей себестоимости реализации. В условиях динамично развивающегося рынка дистрибуции, где стоимость, качество и скорость обработки заказов играют ключевую роль в конкурентной борьбе, эффективная организация склада становится необходимым условием успешного ведения бизнеса. Благодаря созданию имитационной модели нам удалось решить задачу оптимизации мест хранения товара и сократить пробеги техники для сборки заказов до 30%, а также оптимизировать ФОТ складского персонала на 5-15%", – отмечает коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик. В процессе реализации проекта специалисты BIA Technologies смоделировали размещение товаров на складе, использовав исторические данные. В результате была решена задача минимизации общего времени подбора продукции. Кроме того, выявлен значительный потенциал для сокращения пробегов персонала за счет учета неявных зависимостей между контрагентом (товарные матрицы) и группировками товаров в заказе, отметили в компании. "При выборе ИТ-партнера нам был важен успешный опыт построения математических моделей для оптимизации складов ведущих логистических компаний и дистрибьюторов страны. Также одним из важнейших критериев выбора для нас стало успешное решение тестового задания, где на маленьком кусочке склада мы смогли высоко оценить компетенции компании-партнера и готовность создать для нас "коробочный" продукт, который мы сможем использовать самостоятельно, при этом подстраивая под постоянные изменения. Благодаря специалистам BIA Technologies мы получили имитационную модель, на которой мы можем проверять свои гипотезы, определять нормативное время выполнения задач и работы складского персонала, оптимизировать размещение товаров в пикинге, а также находить оптимальное расположение всех позиций на складе", – сказал операционный директор "АЛИДИ-Лоджистик" Сергей Бабей. Реклама, ООО "БиАйЭй-Технолоджиз", ИНН 7810385714

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы