https://ria.ru/20240813/opasnost-1966024806.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:54
2024-08-13T19:54
2024-08-13T19:54
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955576138_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_85921c776c6590e1cb8f319e156d85b7.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в ночь на вторник в 03.35 мск. Сигнал был отменён спустя 17 минут в 03:52. Затем ракетная опасность была объявлена ещё один раз. Затем ракетную опасность объявили в 18.30 мск. Она была отменена через 10 минут, в 18.40 мск. В пятый раз ракетная опасность была объявлена в 19.29 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1966004729.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955576138_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_24b553e7ed14f8fcb9197a1559b9cfbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность в Курской области отменили спустя 10 минут