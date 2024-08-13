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В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 10 минут после оповещения, сообщил во вторник врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:52
2024-08-13T18:52
2024-08-13T18:52
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 13 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области спустя 10 минут после оповещения, сообщил во вторник врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в ночь на понедельник в 03:35 мск. Сигнал был отменён спустя 17 минут в 3:52. Затем ракетная опасность была объявлена ещё один раз. Четвёртый раз ракетную опасность объявили в 18:30. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил Смирнов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность спустя 10 минут после оповещения