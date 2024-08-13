https://ria.ru/20240813/opasnost-1965941665.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.08.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Чаплынском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:54
2024-08-13T14:54
2024-08-13T14:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Чаплынском муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Чаплынском МО объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", - написал он.
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965078449.html
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херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Чаплынском округе Херсонской области объявили ракетную опасность