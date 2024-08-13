https://ria.ru/20240813/opasnost-1965854686.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.08.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:25

2024-08-13T09:25

2024-08-13T09:32

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгород

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе повторно запущена сирена ракетной опасности", - говорится в сообщении.Позже губернатор написал, что ракетная опасность объявлена на территории всей Белгородской области.

https://ria.ru/20240808/ssha-1964843885.html

белгородский район

белгород

белгородская область

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белгородский район, белгород, белгородская область