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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:25 13.08.2024 (обновлено: 09:32 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/opasnost-1965854686.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.08.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:25
2024-08-13T09:32
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе повторно запущена сирена ракетной опасности", - говорится в сообщении.Позже губернатор написал, что ракетная опасность объявлена на территории всей Белгородской области.
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белгородский район
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белгородский район, белгород, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород, Белгородская область
В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУстановка дополнительных модульных укрытий в Белгороде
Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Установка дополнительных модульных укрытий в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В Белгороде и Белгородском районе повторно запущена сирена ракетной опасности", - говорится в сообщении.
Позже губернатор написал, что ракетная опасность объявлена на территории всей Белгородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБелгородБелгородская область
 
 
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